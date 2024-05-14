Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi

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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için geçiş ücreti 24 TL oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 49 TL'ye çıkarken 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki otomobil geçişleri ise 419 TL'ye yükseldi.

14.05.2024 23:00
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

İSTANBUL'DA 3. KÖPRÜDEN GEÇİŞ 49 TL'YE ÇIKTI

Yeni tarifeye göre İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek otomobiller 24 TL ücret ödeyecek. Özel şirketin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek otomobiller ise 49 TL ödeme yapacak.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ DAHİL 984 TL OLDU

Yapılan zam sonrası İstanbul Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 TL olurken İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil otomobiller için 984 TL'ye çıktı. Ankara-Niğde Otoyolu kullanım ücreti de 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.

Köprü geçiş ücretlerinde belirlenen yeni tarifeler şu şekilde:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Fatih Sultan Mehmet, Çanakkale, 15 Temmuz, İstanbul, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Sezo runay: Az kaldı yakında kimse evden çıkamayacak 169 13 Yanıtla
    Süleyman Kurtay: kamuda tasaruf anlayışları buymuş demek ki biz yanlış anlamışız:)) 125 6 Mert Markaloglu: İstedikleri o degil mi zaten pandemi gibi kontrol altında insanlık 66 8 Tuncay Akdağ: Mayıs ayı enflasyon en yüksek seviyeyi görecek demişti Sayın Bakanımız, buda çoğu kaleme zam olacağını gösteriyordu ve nitekim olmaya başlandı,hayırlısı olsun demekten başka bir şey gelmez elden.Tek temennim inşallah şu enflasyon gerçek anlamda düşüsünü fark edeceğimiz şekilde olur.Yoksa evdeki hesap çarşıya uymaz ise, bir anlamı olmaz.... 24 17
  • Fatih Kahraman: Ver mehteri 108 8 Yanıtla
    Süleyman Kurtay: helal olsun valla kamuda iyi tasarrufa gitmişler 64 3
  • Salih Arslan: Hayırlı işler geç kaldınız zaten… 93 8 Yanıtla
  • Erdal Kocak: (ülke olarak tasarrufa tam siper başladık) Allah sonumuzu hayretsin ?????? 82 6 Yanıtla
  • Ahmet Korkmaz: şaşırdık mi ?? 78 6 Yanıtla
    Süleyman Kurtay: zamlı fiyata geçmeden herkes kullansın :)) bu millet bunuda yapar :)) 24 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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