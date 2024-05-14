Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Ekonomi

3 polis şefiyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya\'dan bir açıklama daha

Köprü ve otoyollara yapılan zam sonrası "Paniğe gerek yok" mesajı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

İSTANBUL'DA 3. KÖPRÜDEN GEÇİŞ 49 TL'YE ÇIKTI

Yeni tarifeye göre İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek otomobiller 24 TL ücret ödeyecek. Özel şirketin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek otomobiller ise 49 TL ödeme yapacak.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ DAHİL 984 TL OLDU

Yapılan zam sonrası İstanbul Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 TL olurken İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil otomobiller için 984 TL'ye çıktı. Ankara-Niğde Otoyolu kullanım ücreti de 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.

Köprü geçiş ücretlerinde belirlenen yeni tarifeler şu şekilde:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ