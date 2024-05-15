Ankara'da aracına çarpan sürücüye tepki gösteren taksici satırlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Ankara'da aracına çarpan sürücüye tepki gösteren taksici satırlı saldırıya uğradı

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Ankara'da bir taksici, aracına çarpan sürücü tarafından satırlı saldırıya uğradı. Taksideki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırgan şahsın, taksicinin parmağını satırla kopartması kan dondurdu. Taksicinin saldırgana yalvardığı, saldırganın ise durmadan satırla vurması anbean kameraya yansıdı.

15.05.2024 00:06  Güncelleme: 00:18
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksici, başka bir araç sürücüsü tarafından satırlı saldırıya uğradı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA DA SATIRLA DEHŞET SAÇTI

Olay, saat gece 03.27 sıralarında yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir araç, yolcu almak için yol kenarında bekleyen taksinin aynasına çarptı. Taksici, aracına çarpan sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Kendisine korna çalınmasına sinirlenen sürücü araçtan inerek elindeki satırla taksiciye saldırmaya başladı.

Ankara'da aracına çarpan sürücüye tepki gösteren taksici satırlı saldırıya uğradı

TAKSİCİNİN BAŞ PARMAĞI KOPTU

Saldırı anı, taksinin güvenlik kamerasına yansırken saldırgan şahıs, taksiciye satırla defalarca vurdu. Saldırganın durması için yalvaran taksicinin, aldığı darbeler sonucu baş parmağı koparken saldırgan ise kayıplara karıştı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Çankaya, Ankara, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da aracına çarpan sürücüye tepki gösteren taksici satırlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Dan: Sonuc? Sartli salindi tekrar. Ak partinin teksasinda bugun. 6 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Yatari iki üç ay yaşasın insan hakları yaşasın demokrasi yaşasın adalet emeği geçen tüm hukukçu larimizin geçmişleri yad edilir 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ankara'da aracına çarpan sürücüye tepki gösteren taksici satırlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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