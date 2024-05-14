TBMM'de ilginç polemik! AK Partili Yenişehirlioğlu: Biz saraydan talimat almıyoruz - Son Dakika
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Politika

TBMM'de ilginç polemik! AK Partili Yenişehirlioğlu: Biz saraydan talimat almıyoruz

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TBMM'de, muhalefet partilerinin önergelerinin, AK Partili vekiller tarafından reddedilmesiyle ilgili ilginç bir polemik yaşandı. DEM Partili Ali Bozan, ''Sürekli ret oyu kullanmanızdan kaynaklı, bence AKP grubunun adının 'redgiller' olması lazım. Bir yandan vekillik yapmaya çalışıyorsunuz bir yandan da kendi iradeniz yok.'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise, Bozan'a cevaben ''Biz saraydan talimat alan, özgür iradesi sınırlı vekiller değiliz.'' açıklamasında bulundu.

14.05.2024 23:38
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda muhalefetin önergelerinin AK Partili milletvekilleri tarafından reddedilmesi tartışmalara neden oldu. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, AK Parti grubunun tutumuna tepki gösterirken, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'ndan ise yanıt gecikmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurul'da, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de ilginç polemik! AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Biz saraydan talimat almıyoruz
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan

"BİR YANDAN VEKİLLİK YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ BİR YANDAN DA KENDİ İRADENİZ YOK"

DEM Parti Milletvekili Bozan, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun pişmanlık ifadelerine atıfta bulunarak, "AKP milletvekillerinin mevcut performanslarına baktıkça bir yıllık süre içerisinde pişman olmuşlar ki Genel Kurul çalışmalarına katılmıyorlar. Genel Kurul'da muhalefetin verdiği önergeleri dinleme gereği bile duymuyorlar. Bir yandan vekillik yapmaya çalışıyorsunuz bir yandan da kendi iradeniz yok." şeklinde konuştu.

"BUGÜNDEN SONRA ADINIZ 'REDGİLLER' OLMALI"

Bir seneden bu yana, 85 milyon yurttaşın yararına birçok konunun burada gündeme geldiğini söyleyen Bozan, "Bunların tamamına bazen 3 kişi bazen 5 kişi bazen 10 kişi dinleyerek ret oyu kullandınız. Sürekli ret oyu kullanmanızdan kaynaklı, bence AKP grubunun adının bugünden sonra 'redgiller' olması lazım." ifadelerini kullandı.

TBMM'de ilginç polemik! AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Biz saraydan talimat almıyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu

"SARAYDAN TALİMAT ALAN, ÖZGÜR İRADESİ SINIRLI VEKİLLER DEĞİLİZ"

DEM Partili Bozan'ın ifadelerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, "İradesini terör örgütlerine teslim edenler burada AK Parti Grubu'na irade üzerinden bir eleştiri getiremez. Biz saraydan talimat alan, özgür iradesi sınırlı vekiller değiliz." yanıtını verdi.

TBMM\'de ilginç polemik! AK Partili Yenişehirlioğlu: Biz saraydan talimat almıyoruz
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Bahadır Yenişehirlioğlu, DEM Parti, Ali Bozan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de ilginç polemik! AK Partili Yenişehirlioğlu: Biz saraydan talimat almıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gursel kalen: Siz saraydan izinsiz tuvalete gidemezsiniz. 154 32 Yanıtla
    Edep yahu: Doğal olanda bu değilmi? Partiyi sıfırdan var eden ve ayakta tutan son yılların en hüyük lideri adam ister sev ister sevme,vaktinde Atatürk bile CHP yi bu kadar sene avucunda tutamamıştı,10 yıla varmadan CHP bin idaresi Atattürktten şıkmıştı 10 23
  • Gökhan Avlar: iyice dağıldılar... 89 15 Yanıtla
  • Metin Aslan: Adam itiraf etmiş ?? 32 5 Yanıtla
    Murat Yılmaz: önce ben de yanlış cümle kurduğunu düşündüm ama, adamın kurduğun cümle doğru O? 18 0
  • Beykozlu: Nefes aldıklarından sarayın haberi var mı …. 23 3 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: he he inandık 23 2 Yanıtla
  • Muhammet Hayri: Nesiniz ozamam 22 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Bunu demek içinde saraydan izin almıştır,o yüzden rahat söylüyor.. 18 1 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Akpliler bile buna gülmüstür:)) 12 0 Yanıtla
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