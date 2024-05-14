Barcelona'daki kriz Cimbom'a yaradı! İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray'a - Son Dakika
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Barcelona'daki kriz Cimbom'a yaradı! İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray'a

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Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu defalarca dile getiren Barcelonalı yıldız İlkay Gündoğan'a bu yaz teklif yapacak. İlkay, Katalan ekibinde takımın performansını eleştirdiği için hedef tahtasına oturtulmuştu. Bu yaşananlar Türk asıllı Alman futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini arttırıyor.

14.05.2024 23:31
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Fenerbahçe'nin 6 puan önünde şampiyonlukta büyük avantaj sağlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

BU YAZ TEKLİF YAPILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Cimbom, daha önce Galatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu için hamle yapacak. Haberde Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'a kesin olarak teklif yapacağı aktarıldı.

Barcelona'daki kriz Cimbom'a yaradı! İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray'a

BARCELONA İLE İPLER KOPTU

Barcelona'da takımın performansına yaptığı eleştirilerle gündeme gelen İlkay, Katalan ekibinde birçok kez eleştirileri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli orta sahanın Barça'da yaşadığı bu sorunlar sezon sonu ayrılık ihtimalini daha da güçlendirdi.

Barcelona'daki kriz Cimbom'a yaradı! İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray'a

BARCELONA KARİYERİ

Manchester City'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan 33 yaşındaki yıldız, bu sezon tüm kulvarda 49 maçta forma giydi. İlkay Gündoğan, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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SON DAKİKA: Barcelona'daki kriz Cimbom'a yaradı! İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray'a - Son Dakika
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