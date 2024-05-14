Fenerbahçe'nin 6 puan önünde şampiyonlukta büyük avantaj sağlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Cimbom, daha önce Galatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu için hamle yapacak. Haberde Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'a kesin olarak teklif yapacağı aktarıldı.
Barcelona'da takımın performansına yaptığı eleştirilerle gündeme gelen İlkay, Katalan ekibinde birçok kez eleştirileri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli orta sahanın Barça'da yaşadığı bu sorunlar sezon sonu ayrılık ihtimalini daha da güçlendirdi.
Manchester City'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan 33 yaşındaki yıldız, bu sezon tüm kulvarda 49 maçta forma giydi. İlkay Gündoğan, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Barcelona'daki kriz Cimbom'a yaradı! İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray'a - Son Dakika
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