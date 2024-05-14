İsrail Gazze'ye insani yardımın ulaşmamasında Mısır'ı suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Gazze'ye insani yardımın ulaşmamasında Mısır'ı suçladı

Geniş Video İzle

Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta işgal ettiği Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Mısır'ı suçladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Refah'ta işgalin süreceği sinyalini de vererek ''Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde.'' dedi. Mısır'dan yapılan açıklamada ise tek sorumlunun İsrail olduğu belirtildi.

14.05.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'den, 7 Mayıs'ta işgal ettiği Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle skandal bir açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Refah'ta kontrolün Hamas'a bırakılamayacağını belirterek işgalin süreceğinin sinyalini verdi ve Gazze'ye yardımların ulaşmamasında Mısır'ı suçladı.

"İNSANİ KRİZİ ÖNLEMENİN ANAHTARI MISIR'IN ELİNDE"

Katz, dün İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştüğünü belirtti. Katz, Cameron ve Baerbock ile yaptığı görüşmede Gazze'ye uluslararası insani yardımın ulaştırılmasına devam edilebilmesi için "Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme" konusunu ele aldıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun işgaline rağmen Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması konusunda Mısır'ı suçlayan Katz, " Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde." ifadelerini kullandı.

İsrail Gazze'ye insani yardımın ulaşmamasında Mısır'ı suçladı

"İŞGAL SÜRECEK" SİNYALİ

Katz, Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünün yeniden Hamas'a bırakılmayacağını savunarak bölgedeki işgalin süreceğinin sinyalini verdi. İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

İsrail Gazze'ye insani yardımın ulaşmamasında Mısır'ı suçladı

MISIR'DAN AÇIKLAMA: TEK SORUMLU İSRAİL

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Şukri, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın söz konusu iddialarına cevap verdi. Şukri, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve İsrail tarafına düşen sorumluluktan kaçma politikasını kesin bir şekilde kınıyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin halihazırda karşı karşıya kaldıkları insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir. İsrail'in Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı benzeri görülmemiş insani krizden Mısır'ı sorumlu tutmaya yönelik umutsuz girişimlerini güçlü şekilde kınıyoruz."

Şukri, İsrail'in Refah Kapısı'nın Filistin tarafında kalan kısmını kontrol altına almasının ve sınır kapısı çevresine yönelik saldırılarının, yardım görevlileri ile yardım tırlarının şoförlerinin hayatını tehlikeye attığına dikkati çekerek bu durumun "sınır kapısından yardım girişinin yapılmamasının temel sebebi" olduğunu belirtti.

Mısırlı Bakan, "İsrail'e kontrolü altındaki kara geçişlerinden yardımların ulaştırılmasına izin vererek işgalci güç olarak yasal sorumluluğunu üstlenme" çağrısında bulundu.

İsrail Gazze'ye insani yardımın ulaşmamasında Mısır'ı suçladı

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

İsrail Gazze\'ye insani yardımın ulaşmamasında Mısır\'ı suçladı
Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Mısır, Refah, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye insani yardımın ulaşmamasında Mısır'ı suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • TC Tabak: Allah haber verdi tüm kıyamet alametlerini. İnşallah kâfirler ile savaşmak ölümden önce bana nasip olsun. Netenyahu dua et 2 0 Yanıtla

17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:09:43. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'ye insani yardımın ulaşmamasında Mısır'ı suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement