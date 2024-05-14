İsrail Gazze\'ye insani yardımın ulaşmamasında Mısır\'ı suçladı

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İsrail'den, 7 Mayıs'ta işgal ettiği Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle skandal bir açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Refah'ta kontrolün Hamas'a bırakılamayacağını belirterek işgalin süreceğinin sinyalini verdi ve Gazze'ye yardımların ulaşmamasında Mısır'ı suçladı.

"İNSANİ KRİZİ ÖNLEMENİN ANAHTARI MISIR'IN ELİNDE"

Katz, dün İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştüğünü belirtti. Katz, Cameron ve Baerbock ile yaptığı görüşmede Gazze'ye uluslararası insani yardımın ulaştırılmasına devam edilebilmesi için "Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme" konusunu ele aldıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun işgaline rağmen Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması konusunda Mısır'ı suçlayan Katz, " Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde." ifadelerini kullandı.

"İŞGAL SÜRECEK" SİNYALİ

Katz, Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünün yeniden Hamas'a bırakılmayacağını savunarak bölgedeki işgalin süreceğinin sinyalini verdi. İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

MISIR'DAN AÇIKLAMA: TEK SORUMLU İSRAİL

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Şukri, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın söz konusu iddialarına cevap verdi. Şukri, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve İsrail tarafına düşen sorumluluktan kaçma politikasını kesin bir şekilde kınıyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin halihazırda karşı karşıya kaldıkları insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir. İsrail'in Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı benzeri görülmemiş insani krizden Mısır'ı sorumlu tutmaya yönelik umutsuz girişimlerini güçlü şekilde kınıyoruz."

Şukri, İsrail'in Refah Kapısı'nın Filistin tarafında kalan kısmını kontrol altına almasının ve sınır kapısı çevresine yönelik saldırılarının, yardım görevlileri ile yardım tırlarının şoförlerinin hayatını tehlikeye attığına dikkati çekerek bu durumun "sınır kapısından yardım girişinin yapılmamasının temel sebebi" olduğunu belirtti.

Mısırlı Bakan, "İsrail'e kontrolü altındaki kara geçişlerinden yardımların ulaştırılmasına izin vererek işgalci güç olarak yasal sorumluluğunu üstlenme" çağrısında bulundu.