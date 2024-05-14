Son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı! Bugün seçim olsa AK Parti ikinci oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı! Bugün seçim olsa AK Parti ikinci oluyor

Geniş Video İzle

14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre bugün seçim olsa CHP, AK Parti'nin 1.4 puan önünde yer alıyor. Ankette CHP'ye yüzde 32,9 oy çıkarken, AK Parti yüzde 31,5 oy aldı.

14.05.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel seçimler üzerine yapılan bir ankette "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlarda AK Parti 31,5 ile 2. sırada yer alırken CHP yüzde 32,9 ile ilk sırada görüldü.

CHP, AK PARTİ'YE 1,4 PUAN FARK ATTI

ORC araştırma şirketi tarafından yapılan "Siyasi Durum" araştırmasından çıkan ilginç sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma şirketinin seçmene 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında sorduğu sorularla yapılan ve 11 bin 600 kişinin katıldığı anket sonuçları şu şekilde:

CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)

AK Parti: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)

MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor!

DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)

İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)

Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)

Diğer: Yüzde 3,2.

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı! Bugün seçim olsa AK Parti ikinci oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: AKP bitti artık uzatmaları oynuyor. 9 2 Yanıtla
  • Ali Arslan: Ben akp nin yüzde 31 oy alacağına ihtimal vermiyorum, ocaklar sönüyor herşey ateş pahası,emekli perişan durumda,marketler hergun etiket değiştiriyor zam yağmuru fırtınaya döndü, hatta bu iktidar 4 yılı tamamlayamazsa şaşırmayın. 9 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Benim bu ankete inancım yok. Genel seçimlerde Ak Partinin ölüsü bile 40 puanın üstünde oy alır. 3 1 Yanıtla
  • vedat tunçel: O bile çok 1 0 Yanıtla
  • emre: Seçimler oldu bitti yeter artık bunalttınız insanları. Kim ne oy alıyor seçimlerde belli oluyor zaten. Son sözü söyleyen vatandaştır artık salın bizi, kim ne oy alırsa alsın yeter anket bilmem ne bıktık. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar için vatandaşla görüşme yapın da bir çözüm üretmeye bakın artık... 0 0 Yanıtla
  • Taner: Sadirdik mi? Hayir 0 0 Yanıtla

17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:14:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı! Bugün seçim olsa AK Parti ikinci oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement