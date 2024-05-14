13 yaşındaki kıza tecavüz davasına bakanlık müdahil oldu: Tekrar travma yaşamak istemiyor - Son Dakika
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Yerel

13 yaşındaki kıza tecavüz davasına bakanlık müdahil oldu: Tekrar travma yaşamak istemiyor

13 yaşındaki kıza tecavüz davasına bakanlık müdahil oldu: Tekrar travma yaşamak istemiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2010 yılında İstanbul'da 13 yaşındaki bir kızın 15 kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasına ilişkin açılan davaya müdahil oldu. Mağdurun şu anda mutlu bir evliliği olduğu ve tekrar bir travma yaşamak istemediği ifade edildi.

14.05.2024 20:11
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2010 yılında İstanbul'da 13 yaşındaki bir kızın 15 kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasına ilişkin açılan davaya müdahil olduğu öğrenildi.

"GÖRÜNTÜLERİ ABİNE İZLETİRİZ" TEHDİDİYLE TECAVÜZ ETTİLER

İstanbul'da 13 yaşındaki A.A.'ya "Görüntüleri ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür" diyerek şantaj yaparak tecavüz ettiği haberleri hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından bilgi paylaşıldı.

Kaynaklar, olayın 13 yıl önce yaşandığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak davaya müdahil olduklarını ve mahkeme tarafından verilen karara itiraz ettiklerini, kararın istinaf aşamasında bozulması üzerine sanıkların yeniden yargılandıklarını belirtti.

MAĞDUR KIZ HABERLERE TEPKİLİ

Öte yandan, A.A'nın söz konusu haberlere tepkili olduğu, şu anda mutlu bir evliliği bulunduğu ve tekrar bir travma yaşamak istemediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul, İstanbul, Suç, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 13 yaşındaki kıza tecavüz davasına bakanlık müdahil oldu: Tekrar travma yaşamak istemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İslam Tadik: Madem mutlu bi evliliği var ne diye 14 sene önce mevzuyu açıp kızcağızı mutsuz eden bir olayı gündeme getiriyorsunuz ? 37 4 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: 13 yıl önce. 6 0 Yanıtla
  • Oguz null: ailesi de ilgilenmiyor demek hiç mi birşey farketmediler daha 13 yaşında olay olduğu da 0 0 Yanıtla

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