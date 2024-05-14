Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2010 yılında İstanbul'da 13 yaşındaki bir kızın 15 kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasına ilişkin açılan davaya müdahil olduğu öğrenildi.
İstanbul'da 13 yaşındaki A.A.'ya "Görüntüleri ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür" diyerek şantaj yaparak tecavüz ettiği haberleri hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından bilgi paylaşıldı.
Kaynaklar, olayın 13 yıl önce yaşandığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak davaya müdahil olduklarını ve mahkeme tarafından verilen karara itiraz ettiklerini, kararın istinaf aşamasında bozulması üzerine sanıkların yeniden yargılandıklarını belirtti.
Öte yandan, A.A'nın söz konusu haberlere tepkili olduğu, şu anda mutlu bir evliliği bulunduğu ve tekrar bir travma yaşamak istemediği öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › 13 yaşındaki kıza tecavüz davasına bakanlık müdahil oldu: Tekrar travma yaşamak istemiyor - Son Dakika
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