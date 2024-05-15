Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi

Geniş Video İzle

Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi. Son olarak 10 Mayıs'ta jeomanyetik fırtınaya yol açan patlamadan tam 4 gün sonra yaşanan ikinci patlamaya ilişkin fotoğrafları NASA yayınladı. Patlama nedeniyle yaşanan jeomanyetik fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği uyarısı yapıldı.

15.05.2024 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, son 7 yılın en büyük Güneş patlamasının dün meydana geldiğini bildirdi.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezinin X hesabından yapılan paylaşımda, mevcut Güneş patlama döngüsünün en büyük patlamasının dün yaşandığı kaydedildi.

Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi

RADYO VERİCİLERİ VE TEKNİK EKİPMANLAR ETKİLENEBİLİR

Söz konusu patlamanın tüm zamanlarda kaydedilen en büyük 17. Güneş patlaması olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi. Jeomanyetik fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

Öte yandan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

İşte o fotoğraf:

Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi

2017'DEN BU YANA EN BÜYÜK PATLAMA

Amerikan medyasına yansıyan ilgili haberlerde ise, patlamanın ABD yerel saatiyle öğlen 13.00 sularında meydana geldiği ve Dünya'yı kayda değer ölçüde etkilemediği belirtildi. X8.7 seviyesinde olduğu belirtilen patlamanın, bu sınıftaki en şiddetli patlamalardan biri olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bunun, 2017 yılından bu yana tespit edilen en büyük patlama olduğunun altı çizildi. Öte yandan Güneş patlamaları A sınıfından X sınıfına kadar sınıflandırılıyor ve her bir sınıf kendi içinde 1'den 9'a kadar ölçeklendiriliyor.

10 MAYIS'TA BÜYÜK BİR PATLAMA OLMUŞTU

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana gelmişti. NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceğini açıklamıştı.

Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurgulamıştı. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ortaya çıktı. Kuzey Işıkları, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden izlenmişti.

Güneş\'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi
Kaynak: AA

Fırtına, Radyo, Dünya, Güneş, NASA, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmit: Gazze de insnlarin gözünün içine baka baka yapılan bu vahşetin sonucudur asvtedb.... Rabbim sen müslümanları masumları muhafaza et... kâfirleri zalimleri destek verenleri gorunen görünmeyen ordularinla helak et... 52 12 Yanıtla
    RagnarLothbrok: Hep Gazzeye bağlayın TÜRKİYE'mizde olan hiç bir şeyi görmeyin , he he.. sizsiniz 19 12
  • Said Emre: Bu âhirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından, kâinat ve anasır-ı külliye kızdıklarından...(R.N) 26 13 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Yav he he 9 9 RagnarLothbrok: Tabii tabii. He he. 4 6
  • Doğrucu: Adanalı kardeşimizin güneşe attığı mermi yeni ulaştı ve güneşte patlama oldu. 27 7 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: olğan durumlar bunlar, 5 8 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir: Rabbım masumları ve mazlumları her türlü kaza beladan korusun. 13 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Adana'da her gün güneş patlıyor. 9 3 Yanıtla
  • YoH null: bişi olmaz 4 1 Yanıtla

16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:32:47. #1.12#
SON DAKİKA: Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement