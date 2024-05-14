ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'de bir barda şarkı söyledi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'de bir barda şarkı söyledi

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Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e destek vermesiyle bilinen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi. Blinken'ın performansı sosyal medyada da paylaşıldı. Paylaşıma yapılan yorumlarda ABD'nin Ukrayna'ya destek verirken Gazze konusunda etkisiz kalması eleştirildi.

14.05.2024 23:07
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Rusya- Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği güçlü destekle öne çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'de gittiği bir barda elektronik gitar çalıp şarkı söyledi.

"ÖZGÜR DÜNYA UKRAYNA'YA DESTEK VERECEK"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Blinken'ın Kiev'de ziyaret ettiği bir bardaki fotoğrafı paylaştı. Miller'ın, "Ukrayna özgür dünya için ayağa kalktı, özgür dünya da Ukrayna'ya destek veriyor." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, Blinken'ı Kiev'de takip eden ABD'li bir gazetecinin paylaşımı alıntılandı.

Paylaşıma göre Blinken, gittiği mekanda eşlik ettiği müzik grubuyla Neil Young'ın "Rockin' in the Free World" adlı şarkısını seslendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'da bir barda şarkı söyledi

GAZZE ELEŞTİRİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videoda, Blinken'ın sahneye çıkarak önce Ukrayna halkına ABD'nin desteğini dile getirdiği ve ardından Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine atıfla "Rockin' in the Free World" şarkısını söylediği anlar görüldü.

X'teki paylaşımın altına yapılan bazı yorumlarda, ABD'nin Ukrayna'ya gereken desteği son dönemde vermediği yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar da ABD'nin Gazze'nin özgürlüğü için hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev\'de bir barda şarkı söyledi
Kaynak: AA

Ukrayna, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Müzik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'de bir barda şarkı söyledi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Adamın bir tane bile koruması yok halkla iç içe 3 25 Yanıtla
    Mehmet Erginer: Sen öyle san, görüntüye aldanma, barın içi ve dışı 1 saatliğine koruma altına alınmış 14 0 Murat Cimenci: kimden korunacak dünya üzerinde ne kadar terör örgütü katil varsa emirlerine kendilerine ait kimden korkup koruma tutacak ayrica konserin içinde onlarca koruma vardır o konudada emin ol 9 0 Ali Kublay: Sen nerde nefes aliyosun biden istanbula gelmeden ve geldikten sonra bir takip bakalum 3 0
  • Şirin Gül: Cenaze sarkısını söylüyor umarım ???? 10 0 Yanıtla

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