ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev\'de bir barda şarkı söyledi

ferhat eser:

Adamın bir tane bile koruması yok halkla iç içe

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Mehmet Erginer: Sen öyle san, görüntüye aldanma, barın içi ve dışı 1 saatliğine koruma altına alınmış 14 0

Murat Cimenci: kimden korunacak dünya üzerinde ne kadar terör örgütü katil varsa emirlerine kendilerine ait kimden korkup koruma tutacak ayrica konserin içinde onlarca koruma vardır o konudada emin ol 9 0