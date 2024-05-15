Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçta Alaves'i 5-0 yendi - Son Dakika
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Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçta Alaves'i 5-0 yendi

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Real Madrid, La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Alaves'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 62. dakikada oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına skoru belirleyen golü kaydetti. Arda, Real Madrid formasıyla son 4 maçta 3. golünü attı.

15.05.2024 00:41
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La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36. hafta maçında sahasında Alaves'i ağırladı. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, skoru belirleyen isim oldu.

SKORU ARDA BELİRLEDİ

Real Madrid'e Alaves karşısında galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Jude Bellingham, 27. ile 70. dakikada Vinicius Junior, 45. dakikada Valverde ve 81.dakikada Arda Güler kaydetti.

'Bizim çocuk' daha ne yapsın? Arda Güler yine attı, Madrid kazandı

SON 4 MAÇTA 3 GOL

Karşılaşmanın 62.dakikasında Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 81.dakikada fileleri havalandırarak Real Madrid formasıyla son 4 maçta 3. golünü attı.

'Bizim çocuk' daha ne yapsın? Arda Güler yine attı, Madrid kazandı

İşte o gol;

Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçta Alaves'i 5-0 yendi
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçta Alaves'i 5-0 yendi
GÖRÜNTÜ: S SPORT

Real Madrid, Arda Güler, Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçta Alaves'i 5-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Yaaa bıktık yaaa. Oynadı, oynamadı. Attı, atmadı. Her maç haber mi olması lazım. Yurt dışında birçok futbolcumuz var. Bunun farkı ne.Ne yapalım yani zorla gözümüze sokuyor medya. 5 6 Yanıtla
  • Ali Arslan: Aferin çocuk sana. 3 4 Yanıtla

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