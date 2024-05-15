La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36. hafta maçında sahasında Alaves'i ağırladı. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, skoru belirleyen isim oldu.
Real Madrid'e Alaves karşısında galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Jude Bellingham, 27. ile 70. dakikada Vinicius Junior, 45. dakikada Valverde ve 81.dakikada Arda Güler kaydetti.
Karşılaşmanın 62.dakikasında Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 81.dakikada fileleri havalandırarak Real Madrid formasıyla son 4 maçta 3. golünü attı.
İşte o gol;
Son Dakika › Spor › Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçta Alaves'i 5-0 yendi - Son Dakika
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