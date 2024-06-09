Savaşta bir ilk! Ukrayna, Rusya\'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu

Salih Akinci:

Eğer haber doğruysa ; Abd , Avrupa üzerinden , Ukrayna’ya silah veriyor. Çünkü böyle bir uçağı vurabilmek için , yüksek teknoloji savunma silahları gerekir. Ve bu Putin’in ısrarla sert dille uyardığı bir konudur. Avrupa - Rusya savaşı , 2. Dünya savaşında olduğu gibi , iki gücü birden 100 yıl geriye atılması olur. Ve üstünden 20 yıl geçer , Amerika Mars’a ayak basan ilk ülke olur. Çin mi? He o seyreder. Kazananın yanında olur, cebini doldurur:

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