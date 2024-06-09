Savaşta bir ilk! Ukrayna, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu - Son Dakika
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Dünya

Savaşta bir ilk! Ukrayna, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu

Savaşta bir ilk! Ukrayna, Rusya\'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu

2 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk askeri hava üssüne düzenlenen saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

09.06.2024 12:14
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Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi.

UYDU FOTOĞRAFLARIYLA KANITLANDI

Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.

2 YILI GERİDE BIRAKAN SAVAŞTA BİR İLK

Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.

Savaşta bir ilk! Ukrayna, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu
Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57.

RUSYA 2 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin 1-7 Haziran'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verilmişti. Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskiyevka ve Umanskoye yerleşim birimlerini kurtardı" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, son 1 haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik karadan, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda elektrik tesisleri, Batılı silah ve mühimmatın saklandığı depolar, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu kaydedilmişti.

Astrahan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşta bir ilk! Ukrayna, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abuzer Yavuz: SAVAŞIN KAZANANI YOK KAZANAN HERZAMAN ABD DİR 44 2 Yanıtla
  • Salih Akinci: Eğer haber doğruysa ; Abd , Avrupa üzerinden , Ukrayna’ya silah veriyor. Çünkü böyle bir uçağı vurabilmek için , yüksek teknoloji savunma silahları gerekir. Ve bu Putin’in ısrarla sert dille uyardığı bir konudur. Avrupa - Rusya savaşı , 2. Dünya savaşında olduğu gibi , iki gücü birden 100 yıl geriye atılması olur. Ve üstünden 20 yıl geçer , Amerika Mars’a ayak basan ilk ülke olur. Çin mi? He o seyreder. Kazananın yanında olur, cebini doldurur: 11 2 Yanıtla
    kamer tekeş: okudugunu anla..Hava üssüne saldiri duzenleniyor..Ucak park halinde yani! 5 0
  • Mehmetali Karatay: Putin amaca buna çok kızar 5 0 Yanıtla

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