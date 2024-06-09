Muhtar adayı, annesi tarafından ölü bulundu - Son Dakika
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Muhtar adayı, annesi tarafından ölü bulundu

Muhtar adayı, annesi tarafından ölü bulundu

Cide'de ikamet eden 25 yaşındaki muhtar adayı, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Anne, oğlunu ölü olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.06.2024 12:56
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Kastamonu Cide'de genç muhtar adayından haber alamayan annesi, yaptığı aramalar sonucunda oğlunu eski evlerinde ölü olarak buldu.

ARAMAYA BAŞLAYAN ANNESİ ESKİ EVLERİNDE BULUNDU

Soğuksu Beltepe köyünde ikamet eden 25 yaşındaki Ali Yalçın, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bir süre oğlundan haber alamayan Ali Yalçın'ın annesi G.Y., bunun üzerine çevrede oğlunu aramaya başladı. Yaptığı aramalar sonucunda anne G.Y., oğlunu eski evlerinde baygın halde buldu.

Genç muhtar adayı ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLADI

G.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Yalçın'ın öldüğünü belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Yalçın'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muhtar adayı, annesi tarafından ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aylin null: allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla

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