Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler

muzaffer doğan:

çocuğun küpesi ile ne derdiniz var ne olacağını zannediliyor? o stres yaşayan kızımız nasıl adapte olabilecek sorulara bazen çok saçma kanunlar var onun sadece bi küpe olabildiğini anlayacak bi görevli yokmu

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Hüseyin Saltalı: peki öğrencinin onun yasak olduğunu bile bile gitmesine neden deyinmedin memurun görevi kuralı uygulamak 71 22

cristianoronaldo: Dinleme cihazı diye bir gerçek var. Tabikide tüm küpeleri teker teker inceleyebilirler ama direkt küpesiz gelmeleri daha mantıklı kardeş 54 8