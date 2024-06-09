Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler - Son Dakika
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Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler

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Yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi ilginç bir olay yaşandı. Okul kapısındaki uyarı üzerine kulağındaki küpeyi çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan öğrencinin küpesi görevliler tarafından kerpeten yardımıyla kırılarak çıkarıldı. Sınava girememe stresiyle gözyaşlarına boğulan genç kız, saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.

09.06.2024 12:47
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir üniversite adayı, kulağındaki küpe görevliler tarafından kerpetenle kesildikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) son anda yetişti.

KÜPESİNİ ÇIKARMAK İÇİN DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Gelibolu'da ücretli öğretmenlik yapan Büşra A, YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için ilçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu'na geldi. Büşra A, okul girişindeki görevlilerin sınav kuralları gereği yaptığı uyarı üzerine küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı.

Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Küpesini çıkarmayı başaramayan Büşra A, görevlilerden yardım istedi. Görevlilerin de küpeyi çıkaramaması ve sınava giriş için sayılı dakikalar kalması üzerine Büşra A, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun üzerine bir görevlinin kerpetenle kırdığı küpe Büşra A'nın kulağından güçlükle çıkarıldı. Üniversite adayı Büşra A, görevlilerin yardımı sayesinde sınavın başlamasına saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.

Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler
Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler
Kaynak: AA

Çanakkale, Gelibolu, Stres, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • muzaffer doğan: çocuğun küpesi ile ne derdiniz var ne olacağını zannediliyor? o stres yaşayan kızımız nasıl adapte olabilecek sorulara bazen çok saçma kanunlar var onun sadece bi küpe olabildiğini anlayacak bi görevli yokmu 57 37 Yanıtla
    Hüseyin Saltalı: peki öğrencinin onun yasak olduğunu bile bile gitmesine neden deyinmedin memurun görevi kuralı uygulamak 71 22 cristianoronaldo: Dinleme cihazı diye bir gerçek var. Tabikide tüm küpeleri teker teker inceleyebilirler ama direkt küpesiz gelmeleri daha mantıklı kardeş 54 8 muzaffer doğan: ya tamam kurallar var ama onun bir küpe olduğu gayet net anlaşılır kapıdaki görevli kuralları uygulamak zorunda lakin teknoloji o kadar gelişmedi yada bizim haberimiz yok , sonuçta bi çocuğu ağlatmanın bir gerekçesi olamaz hemde sınav öncesi yazıktır 20 16
  • Mustafa gültekin: Son resim ne öyle :) 8 13 Yanıtla
    mürsel sarıteke: habere odaklan:) 4 1 Aylin null: ayıp ediyorsun ama ! 0 0
  • Emre Akcay: Küpe olunca ne oluyor? Avantajmı saglıyor sınavda ilk bu zihniyetin değişmesi lazım 4 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: bir yere son dakika yetişen den hayır gelmez, her ihtimale karşı 30 DK önce orada olacak 7 3 Yanıtla
  • Orhan Okul: Bu bir zulümdür. Avrupada vallahi bize gülüp şaşırıyorlar 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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