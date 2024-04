Lara Croft, BAFTA\'nın en iyi oyun karakteri seçildi

Britanya Akademisi Film ve Sinema Ödülleri (BAFTA), gelmiş geçmiş en iyi oyun karakteri konulu bir anket düzenledi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 4000 oyuncunun katıldığı dev ankette, sevilen Tomb Raider serisinin ana karakteri Lara Croft, tüm zamanların en önemli oyun karakteri seçildi.

En iyi oyun karakteri belirlendi

Serinin fanlarını oldukça sevindiren bu gelişme, birçok kişi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kadın bir kahramanın birincilik pozisyonunda olması, kadın hakları aktivistlerinin de dikkatinden kaçmadı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Bazı oyuncular ise, Kratos ve Arthur Morgan gibi bir dönemi kasıp kavuran baş karakterler yerine Lara Croft'un birinci seçilmesine büyük tepki gösteriyor. Anketin ne kadar sağlıklı bir şekilde yapıldığı bile tartışmaya açılırken, listede ikinci olan Mario'nun fanları da bu durumdan pek hoşnut olmadı.

İşte tüm zamanların en iyi 20 oyun karakteri:

Lara Croft (Tomb Raider)

Mario (Super Mario)

Ajan 47 (Hitman)

Kirpi Sonic

Sackboy (LittleBigPlanet)

Pac-Man

Link (Legend of Zelda)

Master Chief (Halo)

Kratos (God of War)

Shadowheart (Baldur's Gate 3)

Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2)

Pikachu (Pokemon)

Steve (Minecraft)

Solid Snake (Metal Gear Solid)

Crash Bandicoot

Cloud Strife (Final Fantasy VII)

Astarion (Baldur's Gate 3)

Kazuma Kiryu (Yakuza)

Ellie Williams (The Last of Us)

Nathan Drake (Uncharted)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Lara Croft bu listede birinci sırada olmayı hakediyor mu? Sizin favori oyun karakterleriniz kimler? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.