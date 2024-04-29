Suudi Arabistan'ın Medine kentini esir alan sel suları önüne kattığı çok sayıda aracı götürdü.
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir süredir etkili olan şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. Sel felaketi nedeniyle şehirde hayat durma noktasına geldi.
Şehrin sokakları sular altında kaldı. Sel sularına kapılan çok sayıda araç zarar gördü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı - Son Dakika
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