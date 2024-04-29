Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı

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Suudi Arabistan'ın Medine kentinde meydana gelen sel felaketinde sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel sularına kapılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.04.2024 22:32  Güncelleme: 22:52
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Suudi Arabistan'ın Medine kentini esir alan sel suları önüne kattığı çok sayıda aracı götürdü.

Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir süredir etkili olan şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. Sel felaketi nedeniyle şehirde hayat durma noktasına geldi.

Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı

MEDİNE'DE ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Şehrin sokakları sular altında kaldı. Sel sularına kapılan çok sayıda araç zarar gördü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Suudi Arabistan\'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mecoli: Ahh var ah 19 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: bunlar kıyamet alametleri gerçekten Kurani Kerim de de var 12 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı - Son Dakika
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