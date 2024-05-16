Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçında sahaya rakun girdi - Son Dakika
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Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçında sahaya rakun girdi

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MLS'in 13. haftasında Philadelphia Union ve New York City arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Maçın 22. dakikasında, New York City'nin 1-0 önde olduğu bir anda sahaya bir rakun girdi. Çılgın rakun güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu sahadan çıkarıldı.

16.05.2024 14:12  Güncelleme: 14:33
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Philadelphia Union, MLS'in 13.haftasında New York City'yi konuk etti. Karşılaşma New York City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

SAHAYA RAKUN GİRDİ

Mücadeleye damga vuran an ise karşılaşmanın 22. dakikasında yaşandı. Konuk takımın karşılaşmayı 1-0 önde götürdüğü sırada yeşil sahaya bir rakun girdi.

ZOR YAKALADILAR

Futbolcular ve taraftarlar sahaya girip koşan rakunu görmenin şaşkınlığını yaşarken güvenlik görevlilerinin rakunu yakalayıp oyun alanının dışına çıkarması bir hayli vakit aldı. Karşılaşma, izleyenleri hem şaşırtan hem de eğlendiren bu anların ardından kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar;

Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçına davetsiz misafir
Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçına davetsiz misafir
Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçına davetsiz misafir

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Son Dakika Spor Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçında sahaya rakun girdi - Son Dakika

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