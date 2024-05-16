Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçında sahaya rakun girdi

Spor

Philadelphia Union, MLS'in 13.haftasında New York City'yi konuk etti. Karşılaşma New York City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

SAHAYA RAKUN GİRDİ

Mücadeleye damga vuran an ise karşılaşmanın 22. dakikasında yaşandı. Konuk takımın karşılaşmayı 1-0 önde götürdüğü sırada yeşil sahaya bir rakun girdi.

ZOR YAKALADILAR

Futbolcular ve taraftarlar sahaya girip koşan rakunu görmenin şaşkınlığını yaşarken güvenlik görevlilerinin rakunu yakalayıp oyun alanının dışına çıkarması bir hayli vakit aldı. Karşılaşma, izleyenleri hem şaşırtan hem de eğlendiren bu anların ardından kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar;