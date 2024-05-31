Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi

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Yazar Aşkım Kapışmak'tan ''Smart Trade Coin'' isimli kripto para borsasına yönelik dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ilk açıklama geldi. Kapışmak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kazancının kitaplarından ve konuşmalarından olduğunu belirterek kendisine yapılan suçlamaların menajerinin yönlendirmesiyle sahne aldığı bir organizasyondan kaynaklandığını savundu.

31.05.2024 23:33  Güncelleme: 23:56
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"Smart Trade Coin" isimli kripto varlık alım satım platformu üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan yazar Aşkım Kapışmak ilk açıklamasını yaptı. Kapışmak, hakkında suçlamalara neden olan organizasyonlara eski menajeri dolayısıyla katıldığını belirterek yargılaması başladığında suçsuzluğunun ortaya çıkacağını öne sürdü.

"SON DERECE ÜZGÜNÜM"

Kapışmak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ailesine, destek olan tüm dostlarına ve mesaj yollayan okurlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Detaylarını paylaştığımda herhangi bir suç ile yan yana olmadığımın açıkça anlaşılacağı söz konusu gözaltı mevzusu ile kamuoyunda gündeme gelmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Tüm takipçilerim ve dostlarım bilir ki, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım.

Şirketlerle yaptığımız bu çalışmalarda bugüne kadar en az beş yüzün üzerinde farklı ve bir çoğu Türkiye'nin önde gelen markalarından teklif aldık ve düzenledikleri etkinliğe konuşmacı olarak katıldım.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak: Suçsuzluğum ortaya çıkacak

"MENAJERLİK ŞİRKETİ ORGANİZE ETTİ"

Tüm bu işler de şahsımın değil, anlaşmamın bulunduğu menajerlik şirketleri vasıtası ile organize edilmiş ve her türlü detayı içeren kararlar onlar tarafından verilmiştir.

Bugün kamuoyunun gündemine gelen şirketin etkinliği de o dönem menajerliğimi yapan kişi tarafından organize edilmiş, bana o dönem sadece kripto para şirketi olduğu anlatılmış (ki takdir edersiniz ki şimdi bile çoğu kişinin anlamlandıramadığı bu sektörü o dönemde ben hiç bilmiyordum) ve menajerimin yönlendirmesi ile sahne alarak standart işleyişimi gerçekleştirdim. (O dönemki menajerimle de uzun yıllar önce yolumu ayırmış bulunmaktayım) Ve her etkinlikten sonra olduğu gibi izleyiciler ile çektiğim selfie fotoğrafı sosyal medyamda story olarak paylaştım.

"SUÇSUZLUĞUM ORTAYA ÇIKACAK"

İşte bugün gözaltı sebebim de tam olarak benim açımdan bu talihsiz olaya dayanmaktadır. Söz konusu şirket ile benim hiçbir bağım olmadığı gibi, sahipleri kimdir onu bile bilmemekteyim.

Zaten yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle de suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır.

Tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşeceğimize olan inancımla sevenlerime selamlarımı iletirim."

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak: Suçsuzluğum ortaya çıkacak

NE OLMUŞTU?

21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli kripto varlık alım satım platformu üzerinden dolandırıcılık yapanlara düzenlenen operasyonda yazar Aşkım Kapışmak'ın da içlerinde olduğu 127 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiş, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

İstanbul'da gözaltına alınıp daha sonra Ankara'ya getirilen Aşkım Kapışmak'ın örgüt yöneticileriyle birlikte "Eğitim ve Bilgilendirme Kampı" adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği öne sürülmüş, Kapışmak hakkında "Yapıya insan kazandırma" faaliyetleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak\'tan ilk açıklama geldi

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Asıl suçlu bu tür oluşumlara para verenlerde. 0 0 Yanıtla

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