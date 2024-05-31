Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Gündem

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi

Geniş Video İzle

TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında Komisyon Başkanı Hulusi Akar, mikrofonu açık unutarak ''Adamın adı neydi?'' diye sordu. CHP'li Bakan, görüntülerin ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabından ''Çok acınası bir durum'' ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

31.05.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Komisyon Başkanı Hulusi Akar mikrofonunu açık unutarak o sırada konuşan CHP'li Murat Bakan'ı, yardımcısına "Burada konuşan nereden? Adamın adı neydi?" diye sordu. Bakan ise görüntülerin ortaya çıkması üzerine "Ne kadar üzücü bir durum." tepkisini gösterdi.

ADINI SOYADINI ÖĞRENİP SESLENDİ: TOPARLAYALIM

Komisyonda CHP'li Bakan'ın konuşması sırasında yanındaki yardımcısına mikrofonu açık unutarak "Nerede lan? Burada konuşan nereden?" diye sordu. Akar "Bu bizim komisyon üyesi değil, dışarıdan." yanıtı üzerine ise "Buraya oturabiliyor mu peki?" diye bir soru daha sordu. Daha sonra Murat Bakan'ın ismini ve soy ismini soran Akar, "Sayın Bakan toparlayalım." diye seslendi.

"BUNU ŞİMDİ Mİ OYLAYACAĞIZ" SORUSUNA "BİLGİ GELDİ" YANITI

Akar, yardımcısına "Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?" sorusuyla komisyondaki usulle ilgili soru sorduğunda ise "Oylayıp reddedeceğiz." yanıtını aldı. Akar, neden böyle yapacaklarını sorduğunda ise yardımcısı "Bilgi geldi." dedi.

CHP'Lİ BAKAN'DAN: TSK'YI İDARE ET AMA ÖNERGENİN NEDEN REDDEDİLDİĞİNİ BİLE SORGULAMA

CHP'li Murat Bakan, olayın görüntüsünün ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Bakan, paylaşımında "Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yap, Milli Savunma Bakanlığı yap, TSK'yı sevk ve idare et ama önüne gelen askerin özlük hakları ile ilgili önergenin neden reddedildiğini bile bilme, bilgi geldi deyip reddet, sorgulama... Bu çok acınası bir durum." ifadelerini kullanarak şunları belirtti:

"Ne kadar üzücü… Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Milli Savunma Bakanlığı yapmış şimdi de milletvekili olmuş bir insanın komisyondaki üyenin 'AK Partili mi?, CHP'li mi?' diye partisini sorması hatta konuşmasından bile anlayamıyor olması, 9 yıldır milletvekili olan defalarca tarafına soru önergesi vermiş hatta bütçe görüşmelerinde yüzüne direkt konuşmuş ve soru sormuş milletvekilini tanımaması, komisyon başkanı olarak komisyonun işleyişini hiç bilmemesi…

Benim verdiğim önerge; TSK'nın omurgası astsubayların ve uzman çavuşların hakları ile ilgiliydi. Kendisi önergemin ret sebebini soruyor yanındakine 'Niçin?' diyor, 'Niçin' demek adam haklı demek… Benim haklı olduğumu görüyor ama yanındaki 'bilgi geldi reddedeceğiz' diyor, reddediliyor. Yani sorgulamaması… Yani hiçbir iradesi olmaması... Ne kadar acınacak bir durum. Ne kadar üzücü bir durum.

"UMARIM İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMU SORGULAR"

Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yap, Milli Savunma Bakanlığı yap, TSK'yı sevk ve idare et ama önüne gelen askerin özlük hakları ile ilgili önergenin neden reddedildiğini bile bilme, bilgi geldi deyip reddet, sorgulama... Bu çok acınası bir durum.

İki şeye üzüldüm. Birincisi; uzman çavuşun, astsubayın onların nezdinde hiç kıymetinin olmaması, onların geleceğini ilgilendiren bir önergeyi hiç sorgulamadan reddetmeleri. Diğeri; Hulusi Akar'ın durumu! Ben burada ne arıyorum, ne yapıyorum haleti ruhiyesinde ve yaptığı işten bir haber. Yanındaki memurun yönlendirmesine göre hareket ediyor, kendi iradesi yok, "bilgi geldi" denmesi yeterli onun için. Umarım, en azından kendi içinde içine düştüğü durumu sorgular!"

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP\'li Bakan\'ı küplere bindirdi

Sosyal Medya, Murat Bakan, Hulusi Akar, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Gündem Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ihsan Orhan: Gerçekten çok yazık 11 2 Yanıtla
  • serkan keskin: darbede saibeli bir genelkurmay baskanidir 6 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: daha neyi ne amacla yaptiklarini bile bilmiyorlar. o kadar uzaklar liyakatten 4 1 Yanıtla

22:38 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP’li Bakan’ı küplere bindirdi Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi
22:21 Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu
21:52 Yok böyle para İşte Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Mourinho’nun maliyeti Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
21:28 Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
19:21 Sinan Ateş cinayetinde tetikçi ve 2 Ülkü Ocakları yöneticisinin görüşmeleri kaydedildi Sinan Ateş cinayetinde tetikçi ve 2 Ülkü Ocakları yöneticisinin görüşmeleri kaydedildi
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 23:27:50. #1.12#
SON DAKİKA: Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement