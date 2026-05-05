Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır - Son Dakika
05.05.2026 17:19
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, "Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır. Fakat tamamlanması gereken bir takım bürokratik ve teknik çalışmalar var" dedi.

Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, Erivan'da düzenlenen Yerevan Dialog Forumu'na katıldı. Kılıç, forumun ilk günü sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan-Türkiye ilişkilerine değindi.

Kılıç, kendisinin Ermenistan'da bulunmasından daha da önemlisinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'da bulunması olduğunu ifade ederek, "Cevdet Bey'in burada olması önemliydi. Çok uzun yıllar sonra ilk defa o düzeyde bir ziyaret oldu. Burada karşıtıyla verimli bir görüş alışverişinde bulundu. Başbakan Paşinyan'la görüştü. Sonrasında da zaten ilk defa iki ülke arasında bir protokol imzalanmış oldu, İpek Yolu Köprüsü'nün onarımına ilişkin. Başbakan Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın huzurunda imzaladık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ayrıca burada ikili temaslarda da bulundu. Bence o bile başlı başına Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok ilginç" dedi.

"TÜRKİYE-ERMENİSTAN ARASINDA ARTAN BİR ÜST DÜZEY TEMAS VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ve kendisinin de Ermenistan'da çok iyi karşılandığına vurgu yapan Kılıç, "Önemli bir ziyaretti, önemli bir dönüm noktasıydı. Bundan sonra gelişmekte devam eder Zaten üst düzey temaslar giderek artıyor" dedi.

Paşinyan'ın defalarca Türkiye'ye geldiğine dikkat çeken Kılıç, "Artan bir üst düzey temas da var. İki ülke arasındaki bu karşılıklı anlayış temelinde yürütülen ilişkiler umuyorum ki tam normalleşmeye giden süreci hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

Kılıç, iki ülke arasındaki normalleşme ilişkileri alanında sayısız konunun olduğunu kaydederek, "Onların üzerinde çalışıyoruz Ruben'le beraber. Köprü şu açıdan önemli, tarihi bir köprü. 111-12. yüzyıldan kalma ve savaş sırasında yıkılmış. Tarihi bir önemi var. Bir ayağı Ermenistan'da, bir ayağı Türkiye'de köprünün. Ortasındaki tablası tamamen yıkılmış vaziyette. ve bunu biz ortaklaşa onaracağız. Yani bu hem iki ülke uzmanlarının o konudaki bir ortak çalışma kültürünü geliştirecek, diğer yandan da geçmişten günümüze intikal eden bir tarihi yapı birlikte restore edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KISA ZAMANDA CİDDİ ADIMLAR ATTIK"

Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile abi-kardeş gibi olduklarını aktaran Kılıç, ilişkilerinin başlangıçtan çok daha farklı olduğunu vurguladı. Bugünkü durumun daha önce ifade edilse kimsenin inanmayacağını aktaran Kılıç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Geri dönüp de söylenmiş olsa bugün bu noktada olacağımız kimse inanmazdı. Açıkçası biz de belki inanamayabilirdik. Çok kısa zamanda çok ciddi adımlar attık. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları 11 Mart'ta buraya uçmaya başladı. Her gün bir sefer yapıyor. 15 Mayıs'tan itibaren de ikiye çıkacak o sefer sayesinde. Pegasus'la uçuyor. Bu belki bir ekonomik getiri olabilir firmalar açısından ama halkların teması açısından özellikle bu önemli. Üniversite öğrencilerine burs vermeye başladık, karşılıklı olarak. İlk aşamada 5'er tane burs vereceğiz."

Resmi pasaport sahipleri için vize kolaylığının da getirildiğini sözlerine ekleyen Kılıç, "Çok ciddi adımlar atıldı. Daha da atacak önemli adımlar var" dedi.

"SINIR AÇILMAYA HAZIR"

İki ülke arasındaki güvenin arttırılmasına yönelik adımların atıldığını sınırların açılması noktasına gelindiğini kaydeden Kılıç, "Onun üzerinde çalışıyoruz. Kars ile Gümrü tren yolunun restorasyonu için çalışma grubu kuruldu. Geçen hafta toplantısı yapıldı. Dilucu tren yolunun inşaatı için temel atma töreni yapılıyor. Çalışmalarını yapıyoruz. Halklar arası temas daha da arttırılabilir. Yani bu uçakların gidiş gelişi halklar arası teması arttırıyor. Ben ilk defa Elvan'a Eylül ayının başında geldim. 11 Eylül'de geldiğimdeki tavır çok farklıydı. İnsanlar çok daha benimsemeye başladılar. Ruben'le de biz ilk başta muhtemelen başladığımızda bir çekingenlik vardı, bir ürkeklik vardı ama şimdi o da kalmadı. Ben dediğim gibi konuşma sırasında da söyledim, bütün yaptığım önerilerde 'acaba bu süreci ve Ermenistan halkının yaşam kalitesine nasıl katkıda bulunuruz' diye yaptım" açıklamasını yaptı.

Büyükelçi Kılıç konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Sınırın açılmasına yönelik herkes kendince bir yorum yapıyor, konuşuyor ama biz daha bir şey söylemedik. Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır. Fakat bir takım bürokratik ve teknik çalışmalar var tamamlanması gereken. Yarın sabah sınırı açtığınızda insanları sınırdan sokabilecek noktada olursunuz. Fiber kabloları döşenmesi gerekiyor. Güvenlik görevlileri, gümrük görevlileri hepsi gelmesi gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan, sınırı açtım demek için açılmaz. Toplantıyı yapmak için toplantı yapmak gibi olur." - ERİVAN

Kaynak: İHA

