Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayı enflasyonu %4,18 olarak kaydedildi. Bu rakamla birlikte, yılın ilk dört ayını kapsayan dönemde emekliler için %14,64, memur ve memur emeklileri için ise %10,51 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayındaki nihai zam oranının belirlenmesi için mayıs ve haziran aylarına ait verilerin açıklanması bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ocak-nisan dönemini kapsayan %14,64’lük enflasyon oranının maaşlara yansımasını şu şekilde hesapladı:
Erdursun, önümüzdeki iki ayın verileriyle birlikte 6 aylık toplam enflasyonun %16, %17 veya %18 seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda oluşacak tabloları detaylandırdı:
Temmuz ayında uygulanacak net artış oranı, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte resmiyet kazanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarı, altı aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla netleşmiş olacak. Özgür Erdursun tarafından yapılan bu teknik hesaplamalar, enflasyonun %16 ile %18 bandında kalması durumunda maaşlarda yaşanacak kademeli değişimleri öngörüyor.
