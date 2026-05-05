Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

05.05.2026 17:46
Nisan enflasyonunun ardından 4 aylık fark emeklilerde %14,64, memur ve memur emeklilerinde %10,51 olarak hesaplanırken, temmuz zammı için üç senaryo öne çıkıyor; 6 aylık enflasyonun %16-18 bandında gerçekleşmesi halinde hem emekli hem memur maaşlarında kademeli artışlar yaşanacak ve en düşük aylıklar 23 bin 200 TL ile 23 bin 600 TL aralığına yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayı enflasyonu %4,18 olarak kaydedildi. Bu rakamla birlikte, yılın ilk dört ayını kapsayan dönemde emekliler için %14,64, memur ve memur emeklileri için ise %10,51 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayındaki nihai zam oranının belirlenmesi için mayıs ve haziran aylarına ait verilerin açıklanması bekleniyor.

MEVCUT VERİLERE GÖRE MAAŞ ARTIŞLARI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ocak-nisan dönemini kapsayan %14,64’lük enflasyon oranının maaşlara yansımasını şu şekilde hesapladı:

  • 20 bin TL seviyesindeki en düşük emekli maaşı 22 bin 928 TL’ye,
  • 25 bin TL olan maaş 28 bin 660 TL’ye,
  • 30 bin TL olan maaş 34 bin 392 TL’ye,
  • 50 bin TL olan maaş 57 bin 320 TL’ye,
  • 100 bin TL olan maaş ise 114 bin 640 TL’ye yükseliyor.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ÜÇ FARKLI SENARYO

Erdursun, önümüzdeki iki ayın verileriyle birlikte 6 aylık toplam enflasyonun %16, %17 veya %18 seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda oluşacak tabloları detaylandırdı:

  • %16 enflasyon farkı oluşursa; en düşük maaş 23 bin 200 TL’ye ulaşırken, 30 bin TL seviyesindeki maaşlar 34 bin 800 TL’ye, 50 bin TL’lik maaşlar 57 bin 999 TL’ye ve 100 bin TL’lik maaşlar 115 bin 999 TL’ye çıkıyor.
  • %17 enflasyon farkı oluşursa; 20 bin TL’lik temel maaş 23 bin 400 TL olurken, 30 bin TL olan gelirler 35 bin 100 TL’ye, 50 bin TL’lik ödemeler 58 bin 500 TL’ye ve 100 bin TL seviyesindeki maaşlar 117 bin TL’ye yükseliyor.
  • %18 enflasyon farkı oluşursa; en düşük aylık 23 bin 600 TL’ye yükseliyor. Bu senaryoda 30 bin TL alan bir emekli 35 bin 400 TL, 50 bin TL alan 59 bin TL ve 100 bin TL alan bir emekli ise 118 bin TL alıyor.

KESİN ORANLAR HAZİRAN AYI SONUNDA BELLİ OLACAK

Temmuz ayında uygulanacak net artış oranı, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte resmiyet kazanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarı, altı aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla netleşmiş olacak. Özgür Erdursun tarafından yapılan bu teknik hesaplamalar, enflasyonun %16 ile %18 bandında kalması durumunda maaşlarda yaşanacak kademeli değişimleri öngörüyor.

