İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Nottingham Forest, Stamford Bridge Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 62. dakikasında savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Nottingham Forest forması giyen Morgan Gibbs-White ve Chelsea'nin kalecisi Robert Sanchez hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncunun da yerde hareketsiz kalmasının ardından sağlık ekipleri sahaya girdi. İki oyuncu da tedavilerinin ardından oyundan alındı.
Maç sonunda sosyal medya hesabından yüzünün son durumunu paylaşan Morgan Gibbs-White, “Mesajlar için teşekkürler, ne galibiyetti! Tebrikler" ifadelerini kullandı.
Robert Sanchez de bir paylaşım yaparak, Morgan Gibbs-White'a seslendi ve "Durumunun benden daha kötü olduğunu gördüm, umarım iyisindir dostum.'' sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?