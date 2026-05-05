Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez\'in yüzünün son durumu korkuttu

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Nottingham Forest, Stamford Bridge Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Mücadelenin 62. dakikasında savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Nottingham Forest forması giyen Morgan Gibbs-White ve Chelsea'nin kalecisi Robert Sanchez hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncunun da yerde hareketsiz kalmasının ardından sağlık ekipleri sahaya girdi. İki oyuncu da tedavilerinin ardından oyundan alındı.

MORGAN GIBBS WHITE'IN PAYLAŞIMI

Maç sonunda sosyal medya hesabından yüzünün son durumunu paylaşan Morgan Gibbs-White, “Mesajlar için teşekkürler, ne galibiyetti! Tebrikler" ifadelerini kullandı.

ROBERT SANCHEZ'DEN PAYLAŞIM

Robert Sanchez de bir paylaşım yaparak, Morgan Gibbs-White'a seslendi ve "Durumunun benden daha kötü olduğunu gördüm, umarım iyisindir dostum.'' sözlerini sarf etti.