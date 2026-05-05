05.05.2026 00:12
Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea sahasında ağırladığı Nottingham Forest'a 3-1 mağlup olurken mücadele esnasında Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez sert bir çarpışma yaşadı. İki oyuncu da mücadeleye devam edemedi. Maç sonunda her iki oyuncu da yüzünün son durumlarını sosyal medya hesaplarından bir paylaştı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Nottingham Forest, Stamford Bridge Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Mücadelenin 62. dakikasında savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Nottingham Forest forması giyen Morgan Gibbs-White ve Chelsea'nin kalecisi Robert Sanchez hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncunun da yerde hareketsiz kalmasının ardından sağlık ekipleri sahaya girdi. İki oyuncu da tedavilerinin ardından oyundan alındı. 

MORGAN GIBBS WHITE'IN PAYLAŞIMI

Maç sonunda sosyal medya hesabından yüzünün son durumunu paylaşan Morgan Gibbs-White, “Mesajlar için teşekkürler, ne galibiyetti! Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu

ROBERT SANCHEZ'DEN PAYLAŞIM

Robert Sanchez de bir paylaşım yaparak, Morgan Gibbs-White'a seslendi ve "Durumunun benden daha kötü olduğunu gördüm, umarım iyisindir dostum.'' sözlerini sarf etti. 

Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu

