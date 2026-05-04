Beşiktaş\'ta ayrılık! Sergen Yalçın\'ın \'\'Kalsın\'\' dediği ismi yönetim istemedi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun uzağında kalan ve hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş'ta yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti.

CENGİZ ÜNDER KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞI

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in takımdaki geleceği konusunda yönetim ile fikir ayrılığına düştü.

YÖNETİMİN KARARI KESİN

Haberde, Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder konusunda direttiği ancak Beşiktaş yönetiminin deneyimli futbolcuya karşı çıktığı ve vedalaşma kararı alındığı dile getirildi.

3 İSMİN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan kiralık olarak transfer edilen bir diğer isimler Kristjan Asllani, El Bilal Toure ve Jota Silva'nın geleceği için hem oyuncuların hem de yönetim ve teknik heyetin tutumunun belirleyici olacağı vurgulandı.