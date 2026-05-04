İran, sokak olaylarına karışan Mossad\'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

İran’da son aylarda yaşanan sokak olayları sonrası idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi. İran yargısı, sanıkların İsrail istihbaratı Mossad ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.

“ŞİDDET EYLEMLERİNE KATILDILAR”

İran devlet televizyonunun aktardığı yargı açıklamasında, Mehdi Resuli ve Muhammed Rıza Miri’nin Ocak 2026’da Meşhed’de yaşanan olaylarda “Mossad unsurları olarak şiddet eylemlerine katıldığı” ve bir güvenlik görevlisinin öldürülmesinde rol aldığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, Meşhed’in Tabarsi bölgesindeki olayların liderlerinden biri olduğu öne sürülen İbrahim Devletabadi’nin de güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan olaylara öncülük ettiği gerekçesiyle idama mahkum edildiği belirtildi. Üç kişi hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği duyuruldu.

GÖSTERİLER EKONOMİK KRİZLE BAŞLAMIŞTI

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te ekonomik sıkıntılar ve yerel para biriminin değer kaybı nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. 8 Ocak’ta başkentte şiddetlenen olayların ardından yönetim internet erişimini kısıtlamıştı.

CAN KAYBI TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Olaylarda hayatını kaybedenlere ilişkin farklı veriler dikkat çekiyor. ABD merkezli HRANA, gösterilerde 5 bin 858 kişinin öldüğünü ve 41 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İran resmi kaynakları ise 3 bin 117 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.