İtalya\'dan İran\'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle endişe duyduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Tajani, bölgedeki çatışmaların daha da büyümemesi gerektiğini vurguladı.

“DAHA BÜYÜK BİR TIRMANIŞ ENGELLENMELİ”

Tajani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran’daki çatışmalar ve Orta Doğu’daki genel durumun ele alındığını belirtti. İtalyan Bakan, daha geniş çaplı bir krizin önlenmesinin kritik önem taşıdığını ifade ederek diplomatik girişimlerin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

İtalya, enerji ve ticaret açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması gerektiğini vurguladı. Tajani, bu hattaki aksaklıkların özellikle Afrika’da gıda güvenliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

“NÜKLEER PROGRAM KIRMIZI ÇİZGİ”

İtalyan Bakan, İran’ın askeri amaçlı nükleer program geliştirmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça dile getirdi. Tajani, böyle bir durumun bölgede tehlikeli bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceğini söyledi.

İRAN’A “HİZBULLAH” ÇAĞRISI

Tajani, Tahran yönetiminden Hizbullah üzerindeki etkisini kullanarak İsrail’e yönelik saldırıların durdurulmasını sağlamasını istedi. Lübnan’da barışın ancak müzakere yoluyla sağlanabileceğini vurguladı.

“DİPLOMASİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İtalya’nın uluslararası barış çabalarına desteğini sürdüreceğini belirten Tajani, tüm taraflarla diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti. Bölgesel istikrarın korunması için diplomatik yolların öncelikli olması gerektiğini ifade etti.