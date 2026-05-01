IDF: İran uranyumu yurt dışına çıkarılmazsa başarısızlık

01.05.2026 23:26
İsrailli üst düzey askeri yetkili, İran'ın 400 kg zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmaması durumunda tüm askeri çabaların başarısız sayılacağını, aksi halde yeni saldırıların gerekebileceğini belirtti.

ABD- İran arasındaki hassas ateşkes sürerken İsrailli bir yetkili, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) görevli adı açıklanmayan üst düzey yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada İran'ın yaklaşık 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ülke dışına çıkarılmaması durumunda yürütülen savaşın "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

"ÇABALAR BOŞA HARCANMIŞ OLUR"

Yetkili, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması ve Tahran yönetiminin zenginleştirme faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik anlaşmaya varılmaması durumunda 40 gün süren çatışmalardaki çabalarının "boşa harcanmış olacağını" söyledi.

"BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK"

İsrailli yetkili, "Eğer nükleer konudaki hedeflerimize ulaşamazsak İran'da yaptığımız her şey büyük bir başarısızlık sayılacak. Kötü niyetli İran rejimi yeniden nükleer programına odaklanabilir" dedi.

İRAN'A YENİ SALDIRI TEHDİDİ

İran'daki uranyumun diplomatik yollar aracılığıyla ülke sınırları dışına çıkarılması durumunda "üzerlerine düşen görevi yerine getirmiş olacaklarını" savunan yetkili, bunun gerçekleşmemesi durumunda İran'a yeni saldırılar düzenlemeleri gerekebileceğini söyledi.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan'da gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, "İran ve Lübnan'daki mevcut askeri faaliyetlere ilişkin siyasi makamların bize tanımladığı her hedefe ulaşıldı, hatta bunun da ötesine geçildi" demişti. 

Kaynak: İHA

