İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

01.05.2026 18:18
AKSARAY'da Hatice Başata (56), çalıştığı iş yerinde kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

KANLAR İÇERİSİNE KALDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara Beldesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacıda aşçı olarak çalışan Hatice Başata, iş yerine ait arazide ağaç kesen işçilerin yanına gitti. Bu sırada kesilen kavak ağacı, Başata'nın üzerine devrildi. Başata kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk annesi Hatice Başata,doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Başata'nın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güzelyurt, Aksaray, Güncel, Ağaçlı, Yaşam, Son Dakika

