Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır - Son Dakika
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır

01.05.2026 07:31
Ataşehir'de çıkan park yeri tartışmasında bir kadın, elinde "Hakim-Savcı" olduğunu belirten sahte kartı göstererek tehditler savurdu. Görüntülerin gündem olmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Bakan Gürlek "Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez" dedi.

Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan park yeri tartışmasında, üzerinde 'Hakim-Savcı' olduğunu belirten kart gösteren İ.E.'nin sahte kart gösterdiği tespit edildi. Olaya ilişkin iki şüpheli hakkında 'Tehdit', 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında çıkan park yeri tartışmasında üzerinde 'Hakim-Savcı' yazılı kart gösteren İ.E.'nin sahte kart gösterdiği tespit edildi. Sanal medyaya yansıyan görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmesinin ardından İ.E.'nin hakim ya da savcı olmadığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler İ.E. ve O.O.G. hakkında 'Tehdit', 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı.

TARTIŞMA KAMERADA

Yaşananlar O.O.G. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, İ.E.'nin elinde 'Hakim-Savcı' olduğunu belirten sahte kartı göstermesi ve 'Ben sana yapacağımı biliyorum' dediği anlar yer aldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA VAR

Olaya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bugün İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı hâlde “hâkim/savcı” sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez. Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Akın Gürlek, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’da kayıp kadın ahırda ölü bulundu damadı gözaltında Ardahan'da kayıp kadın ahırda ölü bulundu; damadı gözaltında
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Bakırköy’de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
Trump resti çekti: İran’a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir Trump resti çekti: İran'a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar
İran riyali çakıldı Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
İran’a 6 milyar dolarlık abluka darbesi ABD 41 tankerin rotasını değiştirdi İran'a 6 milyar dolarlık abluka darbesi! ABD 41 tankerin rotasını değiştirdi
Soylu’dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
Geri sayım başladı Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak Geri sayım başladı! Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak

06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
06:46
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
06:14
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı İşte ilçe ilçe alınan kararlar
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı! İşte ilçe ilçe alınan kararlar
03:17
Fahiş site aidatları tarih oluyor 11 madde Meclis’ten geçti
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
02:00
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi
23:24
Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
22:14
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
22:01
Batman’da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
21:52
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
21:17
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
20:30
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
19:34
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
