ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk - Son Dakika
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ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk

ABD\'de düzenlenen Dünya Kupası\'nda bir ilk
15.06.2026 20:09
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Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bir ülkenin, turnuvada yer alan başka bir ülke ile aktif savaş halinde olduğu veya yeni savaştan çıktığı bir durum daha önce hiç gerçekleşmezken 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak.

ABD, yakın döneme kadar savaş halinde olduğu İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaparak bir ilke imza atacak.

DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK 

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bir ülkenin, turnuvada yer alan başka bir ülke ile aktif savaş halinde olduğu veya yeni savaştan çıktığı bir durum daha önce hiç gerçekleşmezken 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak. İran, savaştan çıktığı ev sahibi ülkelerden ABD'de Dünya Kupası maçlarını oynayacak. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD, organizasyonda sahne almaya hazırlanan İran ile yakın döneme kadar savaş halindeydi.

''İRAN İLE SAVAŞI BİTİRDİK''

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı bitirdik." ifadelerini kullandı. 

ABD ile İran arasındaki savaşta çatışmalar tamamen İran ve Orta Doğu bölgesinde yaşandığı için Kuzey Amerika'daki turnuvanın iptal edilmesi gündeme gelmedi. Öte yandan, iki ülke arasındaki gerilim, Dünya Kupası için ülkeye gelecek İran destekçileri ile ABD halkı arasında turnuva sırasında güvenlik ihlallerine yol açabilecek bazı gelişmeler doğurabilir.

SAVAŞ NEDENİYLE İPTAL EDİLEN TURNUVALAR

Geçmişte savaşlar nedeniyle bazı turnuvalar iptal edilmiş olsa da ev sahibi ile katılımcının savaşması durumu yaşanmamıştı. 1942 ile 1946 Dünya Kupası turnuvaları, II. Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilmişti.

FIFA, İRAN'IN MAÇLARINI TAŞIMA TALEBİNİ REDDETTİ

İranlı yetkililer, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle milli takımın Kuzey Amerika'daki turnuvaya katılımının "imkansız" olduğunu duyurmuştu. FIFA, İran'ın maçlarını Meksika veya Kanada'ya taşıma taleplerini reddetmiş ve karşılaşmaların planlandığı gibi ABD şehirlerinde oynanması gerektiğini bildirmişti.

İRAN, ABD'DEKİ MAÇLARI İÇİN GÜVENCE BEKLEDİ

İran, son aylarda maçlarını ABD'de oynayacağı Dünya Kupası'na katılım için FIFA'dan güvence bekledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu. İran, Trump'ın bu açıklamaları kapsamında "FIFA'nın ilgili mevzuatına göre ilgili ülkede güvenlik sağlanmalı." vurgusunda bulunmuştu. Bir ülkede Dünya Kupası'na katılan herhangi bir milli takımın güvenliğinin FIFA tarafından güvence altına alınması gerektiğini belirten İran, aksi takdirde FIFA'nın ABD'deki Dünya Kupası maçlarının oynanmasına izin vermemesi gerektiğini kaydetmişti.

ABD, İRANLI TARAFTARLARIN VARLIĞINI SABOTE ETMEKLE SUÇLANIYOR

İran Futbol Federasyonu, Dünya Kupası organizasyonunda milli takım taraftarlarına bilet satışı için federasyona ayrılan kotanın iptal edildiğini duyurarak, ABD'yi Dünya Kupası'nda İranlı taraftarların varlığını sabote etmekle suçladı. İran Futbol Federasyonu, Dünya Kupası organizasyonunun başlamasına üç günden az bir süre kala, "ABD'nin, İran Milli Futbol Takımı'nın 23. Dünya Kupası grup aşamasında İranlı taraftarların varlığını sabote ettiğini" belirten bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, FIFA prosedürlerine göre Dünya Kupası'ndaki her maç için bilet kapasitesinin yaklaşık yüzde 8'inin, taraftarların resmi kanal üzerinden satın alabilmesi için katılımcı takımların federasyonlarına tahsis edildiği belirtilmişti.

İran Futbol Federasyonu da milli takım maçları için aynı esaslara göre bilet satışı yapmak istediğini ancak İranlı taraftarlar için ayrılan kotanın kaldırıldığını ve şu anda federasyon üzerinden bilet satışının mümkün olmadığını aktarmıştı. Açıklamada ayrıca, İranlı taraftarların yasal ve resmi olarak tahsis edilen bilet kotasına erişiminin engellenmesinin, "uluslararası müsabakaların ruhuna ve katılımcı ülkeler arasında eşitlik ilkesine aykırı bir eylem" olduğu ifade edilmişti.

''İRAN KONUSUNDA ÇOK MUTLUYUM''

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Meksika'daki açılış maçından önceki basın toplantısında, ABD ile vize sorunu yaşayan, kamp yerini değiştirerek Meksika'ya taşıyan İran'la ilgili soruya, "İran konusunda çok mutluyum. İnsanlar İran'ın gelemeyeceğini söylüyordu, onlara geleceklerine dair söz verdim. Eğer Tahran'a bir otobüsle gidip onları buraya kendim getirmem gerekirse bunu yapacağımı söyledim. Onların cevabı ise 'Gerekirse otobüse biner kendimiz geliriz. Hak kazandık ve oynamak istiyoruz.' oldu. Futbolun ruhu budur." yanıtını vermişti.

Mart ayında Türkiye'ye gelerek İran Milli Takımı'nı ziyaret ettiğini hatırlatan Infantino, "Bu şartlar altında, İran'ın gelip oynayabilmesini başka kimin sağlayabileceğini bilmiyorum. İran oynadığında stat dolu olacak ve umarım olumlu bir atmosfer olur. Çünkü futbol insanların kendi gerçeklerini unutup bir maça ve bir takıma odaklanmasıyla ilgili." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İRAN, DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

İran Milli Futbol Takımı oyuncuları, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında konakladığı Meksika'nın Tijuana kentindeki Caliente Stadı'nda hazırlıklarını sürdürüyor. İran, maçlarını oynayacağı ev sahibi ülke ABD ile vize krizi yaşamıştı.

Uzun incelemelerin ardından İran kafilesindeki futbolcular, teknik direktör Emir Ghalenoi ve bazı teknik ekip üyelerine vize veren ABD, takımın idari ve teknik kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvurularını ise onaylamamıştı.

Vize sorunuyla ilgili FIFA'yı devreye girmeye çağıran İran, belirsizliklerin daha da uzaması nedeniyle kamp yerini Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşımıştı. Kafile, gruptaki üç maç için de ABD'ye seyahat etmek zorunda kalacak.

İRAN'IN G GRUBU'NDAKİ RAKİPLERİ BELÇİKA, MISIR VE YENİ ZELANDA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan İran, bu turnuvada 7. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'yla mücadele edecek İran; ABD ve İsrail'in saldırıları sebebiyle organizasyona katılmayacağını duyurmuştu. Ancak yapılan ateşkesin ardından İran, turnuvada yer alacağını açıkladı.

MAÇ TAKVİMİ

İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

16 Haziran Salı:

04.00 İran-Yeni Zelanda (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

21 Haziran Pazar:

22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası, Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk - Son Dakika

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