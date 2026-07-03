Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı
03.07.2026 08:07
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir lisede görev yapan 37 yaşındaki rehber öğretmen Lesli Lambeth Bryant, öğrencilerine Snapchat üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve videolar gönderdiği iddiasıyla tutuklandı. İhbar sonrası görevinden uzaklaştırılan ve ardından istifa eden Bryant hakkında çocuklara yönelik cinsel suçlamalar yöneltilirken, mahkeme 50 bin dolar kefalet belirledi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Orange High School'da rehber öğretmen olarak görev yapan 37 yaşındaki Lesli Lambeth Bryant hakkında, öğrencilerine Snapchat üzerinden müstehcen fotoğraf ve videolar gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Bryant, "çocuğa yönelik uygunsuz davranış" ve "ikinci derece çocukların cinsel sömürüsü" suçlamalarıyla gözaltına alındı. İddiaların, Kasım 2025'te yaşandığı belirtildi.

İHBAR SONRASI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Okul yönetimine yapılan ihbarın ardından Bryant ücretli olarak açığa alındı. Olayın ardından Orange County Şerif Ofisi'ne bilgi verildi. Bryant, 12 Haziran'da görevinden istifa ederken, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası perşembe günü polise teslim oldu.

Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

MAHKEMEDE SUÇLAMALAR AÇIKLANDI

Mahkemede savcılar, Bryant'ın öğrencilerle Snapchat üzerinden iletişim kurduğunu ve onlara cinsel içerikli fotoğraf ile videolar gönderdiğini öne sürdü. Orange County Okulları tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, iddiaların öğrenilmesinin ardından Bryant'ın derhal ücretli izne çıkarıldığı ifade edildi.

Okul yönetimi, olayın artık adli soruşturma kapsamında yürütüldüğünü belirterek soruşturmayla ilgili açıklamaların Orange County Şerif Ofisi tarafından yapılacağını bildirdi.

Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

50 BİN DOLAR KEFALETLE TUTUKLU BULUNUYOR

Bryant'ın Orange County Gözaltı Merkezi'nde tutulduğu, mahkemenin ise 50 bin dolar teminat karşılığında kefalet kararı verdiği aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Snapchat, Rehber, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı - Son Dakika

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