Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı - Son Dakika
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Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı\'ndaki en kritik kampını boşalttı
03.07.2026 09:41
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Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı almasının ardından Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarında tahliyeler başladı. Güvenlik kaynakları, örgütün Türkiye sınırına yakın Gara Dağı'nda bulunan ve en kritik üslerinden biri olan Siyani Kampı ile Bahar Tepe bölgesini boşalttığını doğruladı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih yönünde aldığı kararların sahadaki yansımaları hız kazandı. 

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanırken, Nefes gazetesinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; örgütün Türkiye sınırına yakın Gara Dağı'ndaki Siyani Kampı ile Bahar Tepe bölgesini tahliye ettiğini teyit etti.

TÜRKİYE İÇİN ACI GEÇMİŞE SAHİP

Türkiye sınırına yakınlığıyla bilinen Gara Dağı ve özellikle yeraltına kazılmış, birbiriyle bağlantılı tünellerden oluşan Siyani Kampı, örgüt için stratejik bir komuta merkezi konumundaydı. Türkiye içindeki teröristlere verilecek eylem talimatları, bu bölgede konuşlu on bir kişilik sözde Kuzey Sevk İdare Komutanlığı tarafından koordine ediliyordu. Siyani Kampı, Türkiye için acı bir geçmişe de ev sahipliği yapıyordu. Söz konusu kamp, 2013 yılında yol kesilerek kaçırılan on iki güvenlik görevlimizin ve bir Irak vatandaşının teröristlerce rehin tutulduktan sonra şehit edildiği yer olarak biliniyordu.

KAMP MERKEZ ÜSTÜ

Tahliye edilen kamp, örgütün askeri ve lojistik altyapısının merkez üslerinden biri konumundaydı. Kamp içerisinde, suikast, sabotaj ve istihbarat eğitimlerinin verildiği sözde Apollo Akademileri ile ideolojik eğitimlerin düzenlendiği Ali Çiçek Akademisi bulunuyordu. Bunun yanı sıra, el yapımı patlayıcı, bombalı dron ve uzaktan kumandalı bomba üretiminde kullanılan iki ayrı yeraltı laboratuvarı da bu bölgede faaliyet gösteriyordu.

KARARGAH GİBİ KULLANILIYORDU

Terör örgütünün adeta bir karargah gibi kullandığı alanda üretim ve barınma tesislerinin de tahliye edildiği belirlendi. Kamp sınırları içerisinde, elebaşlarıyla görüşmeye gelenlerin tutulduğu bir misafirhane, dört ayrı dikimhane ve bir satın alma biriminin yanı sıra, kaçırılan sivillerin rehin tutulduğu iki ayrı hapishanenin de boşaltılan noktalar arasında olduğu bildirildi. Güvenlik birimlerinin bölgedeki hareketliliği yakından takip ettiği öğrenildi.

ÇERÇEVE YASA İÇİN ÖCALAN'LA MUTABAKAT SAĞLANDI

Öte yandan kulislere yansıyan iddialara göre; Terörsüz Türkiye için hazırlanan çerçeve yasa PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a sunuldu. Öcalan'ın metni değerlendirdiği ve karşılıklı mutabakat sağlandığı öne sürüldü.

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Son Dakika Gündem Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bunlarin hayati dúmen hani ta ilk başta boşaltmişlardi silahlari teslim etmişlerdi 1 1 Yanıtla
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