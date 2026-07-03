İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı - Son Dakika
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İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
03.07.2026 09:16
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla iş birliği yaparak aranan kişilere kimlik belgesi, sürücü belgesi bulunmayan ya da sürücü belgesi iptal edilen kişilere sürücü belgesi, yabancı uyruklulara ise sahte ikamet izni belgesi temin ettikleri belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek "Resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla iş birliği yapan şüphelilerin faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, aranan kişilere kimlik belgesi, sürücü belgesi iptal edilen ya da hiç sürücü belgesi almamış kişilere sürücü belgesi, yabancı uyruklulara ise sahte ikamet izni belgesi temin ettikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin, yurt dışında yaşayan ancak Türkiye'de adına taşınır veya taşınmaz mal bulunan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartları düzenledikleri, bu kimliklerle Tapu Müdürlüklerinde satış işlemi yapmaya teşebbüs ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

BAKAN GÜRLEK OPERASYONU DUYURDU

Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek ise şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, kamu düzenini, hukuk güvenliğini ve devletimizin itibarını hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede devletimizin resmî belgelerine ve vatandaşlarımızın hukuk güvenliğine kasteden yapılara göz açtırmıyoruz.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “resmî belgede sahtecilik” ve “kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir.

Nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

"ÇOK DAHA SERT TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Kamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçlar, doğrudan hukuk sistemimizin itibarına yönelmiş ağır saldırılardır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne’de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatmıştır.

Buradan açıkça ifade ediyorum: Resmî belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir. Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkânlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir.

Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden kahraman İstanbul Jandarma Komutanlığımızı, suç yapılanmalarının deşifre edilmesine her daim sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızı ve emeği geçen ilgili tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Milletimizin hukuk güvenliğini, devletimizin itibarını ve kamu düzenini korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Akın Gürlek, Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı - Son Dakika

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