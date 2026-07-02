Kulüpler geri adım atmıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kararına itiraz - Son Dakika
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Kulüpler geri adım atmıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kararına itiraz

Kulüpler geri adım atmıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu\'nun kararına itiraz
02.07.2026 16:45
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Süper Lig kulüpleri, yeni sezonda uygulanması planlanan 10+4 yabancı oyuncu kuralına karşı çıkarak mevcut 12+2 sisteminin devam etmesi için harekete geçiyor. Kulüpler Birliği, TFF'ye karşı kararlı duruşunu sürdürecek ve taleplerini güçlü bir şekilde iletecek.

Trendyol Süper Lig kulüpleri, yeni sezonda uygulanması planlanan yabancı oyuncu kuralına karşı geri adım atmıyor. 

KULÜPLER BİRLİĞİ HAREKETE GEÇİYOR

Kulüpler Birliği, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilen "12+2" sisteminin yürürlükte kalması için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta bir araya gelen Kulüpler Birliği Vakfı, TFF’nin yeni sezon için planladığı "10+4" yabancı sınırını masaya yatırmış ve oy birliğiyle bu karara karşı çıkmıştı. Toplantıda, mevcut uygulanan 12+2 yabancı kuralının aynen devam ettirilmesi yönünde ortak bir talep oluşturulmuştu. Süreçte sadece Kocaelispor kulübü ilk etapta farklı bir duruş sergilese de, sonrasında değişime destek vererek imza atmıştı.

TFF'DEN OLUMSUZ YANIT GELMİŞTİ

Ancak kulüplerin bu kararlı ve tek sesli talebine TFF'den olumsuz yanıt gelmiş, federasyon yayımladığı resmi açıklamayla kuralda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurmuştu.

10+4 KURALINA KARŞI KARARLI DURUŞLARI SÜRECEK

TFF'nin bu tavrına rağmen Süper Lig ekipleri pes etmiyor. Kulüpler Birliği’nin gerçekleştireceği yeni toplantıda, 10+4 kuralına karşı olan kararlı duruşunu yineleyeceği ve taleplerini daha güçlü bir şekilde TFF'nin gündemine taşıyacağı öğrenildi.

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Son Dakika Spor Kulüpler geri adım atmıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kararına itiraz - Son Dakika

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