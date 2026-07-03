Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu

TÜİK verilerine göre haziran ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,99 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerin netleşmesiyle, milyonlarca ev sahibi ve kiracının gözünü çevirdiği kira zam tavanı da ortaya çıkmış oldu.

TAVAN ORAN YÜZDE 32,03 OLDU

Açıklanan rakamlara göre, kira kontratı bu ay (temmuz) dolan ve sözleşmesini yenileyecek olan ev ile iş yeri kiracılarına yapılabilecek en yüksek yasal zam oranı yüzde 32,03 olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay uygulanan tavan zam oranı yüzde 32,24 seviyesindeydi.

Mal sahipleri, yasal mevzuat gereği bu oranın üzerinde bir zam talep edemeyecek. Ancak tarafların karşılıklı anlaşması halinde bu tavan oranın altında bir bedel artışı yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Vatandaşların sıklıkla araştırdığı kira zammı hesaplama yöntemi ise şu standartlara dayanıyor:

Konutlar ve iş yerleri için yasal kira zam tavanı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor.

Örneğin; sözleşme yenileme dönemi temmuz ayı ise, TÜİK'in açıkladığı haziran ayına ait 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınıyor. Mülk sahiplerinin yasal olarak bu orana eşit veya daha düşük bir oranda zam yapma hakkı bulunuyor.