Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu - Son Dakika
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Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu

03.07.2026 10:09
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, ev ve iş yerleri için uygulanacak yeni kira artış tavan oranı netleşti. Temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre haziran ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,99 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerin netleşmesiyle, milyonlarca ev sahibi ve kiracının gözünü çevirdiği kira zam tavanı da ortaya çıkmış oldu.

TAVAN ORAN YÜZDE 32,03 OLDU

Açıklanan rakamlara göre, kira kontratı bu ay (temmuz) dolan ve sözleşmesini yenileyecek olan ev ile iş yeri kiracılarına yapılabilecek en yüksek yasal zam oranı yüzde 32,03 olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay uygulanan tavan zam oranı yüzde 32,24 seviyesindeydi.

Mal sahipleri, yasal mevzuat gereği bu oranın üzerinde bir zam talep edemeyecek. Ancak tarafların karşılıklı anlaşması halinde bu tavan oranın altında bir bedel artışı yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Vatandaşların sıklıkla araştırdığı kira zammı hesaplama yöntemi ise şu standartlara dayanıyor:

Konutlar ve iş yerleri için yasal kira zam tavanı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor.

Örneğin; sözleşme yenileme dönemi temmuz ayı ise, TÜİK'in açıkladığı haziran ayına ait 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınıyor. Mülk sahiplerinin yasal olarak bu orana eşit veya daha düşük bir oranda zam yapma hakkı bulunuyor.

Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 123456 123456:
    emekli 17 alırken 32 yi nasul ödeyecek.. olsun olsun.. müstehak bize 11 1 Yanıtla
  • Yasemin Altıntaş Yasemin Altıntaş:
    şu kiralara bi durmu denilse neden bukadar yüksek. maaaşlara zam yüzde 17 yapılırken kiralar yüzde 33 bide gençler evlenmiyo acaba neden?50 bi 60 bin kiramı olur insaf 8 0 Yanıtla
  • Ali Örs Ali Örs:
    memura yüzde kaç yaptıysan onun üzerinden yapsaydın nasıl bir adalet hesap işi bu 1 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    neye göre bu rakam.enflasyona göre ise niye maaş artışları memura 13 emekli ve çalışana 17?ha acıyormuyum zerre kadar acımıyorum özelikle emekliye. 1 0 Yanıtla
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