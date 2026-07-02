Niğde'de otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Niğde'de otel odasında ölü bulundu

02.07.2026 13:45
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Niğde'de bir otelde kalan 53 yaşındaki Ü.E., uzun süre haber alınamaması üzerine odasında hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi, cenaze otopsi için morga kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Niğde'de bir otelde konaklayan 53 yaşındaki adamın kaldığı odada cansız bedeni bulundu.

Olay, Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel görevlilerinin uzun süre Ü.E.'den haber alamaması üzerine kontrol için odaya girildi. Ü.E.'yi hareketsiz halde bulan görevliler durumu ihbar etti. Yapılan ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ü.E.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Hastane, Otopsi, Polis, Yaşam, Niğde, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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