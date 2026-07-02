Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler - Son Dakika
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Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler

Skandal! Pereira\'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler
02.07.2026 16:32
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İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktörü Vitor Pereira'nın sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına iki dakika kala Portekizli hocanın görevine son verdi.

İngiltere Premier Lig'de futbol dünyasında eşine az rastlanacak bir ayrılık yaşandı. 

PEREIRA'NIN GÖREVİNE 2 DAKİKA KALA SON VERİLDİ

Nottingham Forest, Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın kontratının otomatik olarak uzamasına sadece iki dakika kala deneyimli çalıştırıcının görevine son verdi.

TAKIMINI KÜME DÜŞMEKTEN KURTARIP YARI FİNAL OYNATTI

Nottingham Forest, Premier Lig'de zor günler geçirirken ve küme düşme hattındayken takımı Vitor Pereira'ya emanet etmişti. Portekizli teknik direktör, kısa süre içerisinde takımı ayağa kaldırmayı başararak sadece ligde kalmalarını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda takımı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar taşımıştı. Bu başarılı grafiğin ardından Nottingham Forest yönetimi ve Pereira'nın yeni sezonda da yola birlikte devam etmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak İngiliz kulübü, sözleşmede yer alan ''tek taraflı fesih'' hakkının süresi dolmadan hemen önce skandal bir hamleye imza attı.

AYRILIĞI MAİL İLE HABER VERDİLER

Gelecek sezon için transfer listelerini hazırlayan, kamp yerlerini organize eden ve hazırlık maçları planlamasını tamamlayan Pereira, kontratının otomatik uzamasına tam 2 dakika kala gelen bir e-posta ile sarsıldı. Nottingham Forest yönetimi, bu kritik sürenin dolmasına dakikalar kala gönderdiği maille Portekizli çalıştırıcıyı görevden aldığını bildirdi.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler - Son Dakika
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