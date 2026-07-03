Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı - Son Dakika
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Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

Şara\'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
03.07.2026 07:55
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçiş sürecinde görev yapacak yeni parlamentoya yaptığı atamalar kapsamında oyuncu Rozina Lazkani'yi milletvekili olarak görevlendirdi. Daha önce siyasi deneyimi bulunmayan Lazkani, görevlendirme nedeniyle Şara'ya teşekkür ederken, 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 70 üyesinin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği açıklandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin geçiş sürecinde görev yapacak 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 70 üyesini doğrudan belirledi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, atanan isimler arasında 36 yaşındaki oyuncu Rozina Lazkani de yer aldı.

Netflix'te de yayınlanan "Al-Hayba" dizisindeki performansıyla tanınan Lazkani, böylece Suriye parlamentosunda görev alacak isimlerden biri oldu.

Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

ŞARA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Milletvekili olarak görevlendirilen Lazkani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür etti.

Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

Kendisine duyulan güvenin kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Lazkani, bu güvene layık olmak için çalışacağını ifade etti.

Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

SİYASİ DENEYİMİ BULUNMUYOR

2014 yılında televizyon kariyerine başlayan Rozina Lazkani'nin daha önce herhangi bir kamu görevinde bulunmadığı belirtildi.

Şara'nın doğrudan atadığı 70 kişi arasında iç savaş mağdurlarının yakınları, eski mahkumlar ve Esad dönemindeki kimyasal saldırılardan sağ kurtulan isimler de yer aldı.

Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

Atanan 70 kişiden 15'ini kadınlar oluştururken, seçim kurulu tarafından belirlenen altı kadın üyenin de eklenmesiyle parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 21'e yükseldi.

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Son Dakika Suriye Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı - Son Dakika
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