Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor - Son Dakika
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Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
02.07.2026 12:58
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 50 yıldır satışta olan ve markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan dizel motorlu Golf'ü değişen pazar koşulları nedeniyle emekliye ayırıyor. Birleşik Krallık'ta satışların durdurulmasının ardından gözler Almanya ve İtalya gibi büyük pazarlara çevrildi.

Otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon dönüşümü ve değişen tüketici alışkanlıkları, sektörün ikonik modellerinden birini daha emekliye ayırıyor. Volkswagen'in ilk kez 1976 yılında yollara çıkardığı, yakıt ekonomisi ve dayanıklılığı ile efsaneleşen dizel motorlu Golf modeli, 50 yıllık serüveninin sonuna geldi.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA SATIŞLAR DURDURULDU

Dizel Golf tarihinde önemli bir dönemin kapanmasına neden olan ilk somut adım Birleşik Krallık'tan geldi. Bölgedeki dizel Golf satışlarının resmen durdurulacağı açıklandı. Bu hamleye paralel olarak, dizel motorların geleneksel olarak güçlü bir pazar payına sahip olduğu Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de yakın zamanda benzer adımların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Kararın ardından Volkswagen UK (Birleşik Krallık) tarafından yapılan resmi açıklamada; pazar dinamiklerinin ve müşteri taleplerinin sürekli değerlendirildiği vurgulanarak, markanın bundan sonraki süreçte tüketici nezdinde çok daha popüler hale gelen benzinli ve hibrit motor seçeneklerine odaklanacağı belirtildi.

PAZAR PAYINDAKİ KESKİN DÜŞÜŞ KARARI HIZLANDIRDI

Volkswagen'in bu tarihi kararının arkasında yatan temel etken ise Avrupa otomobil pazarında yaşanan radikal değişim ve dizel motorlara olan talebin hızla erimesi oldu. Özellikle emisyon kurallarının sıkılaşması, efsane modelin üretim bandına veda etmesini hızlandırdı.

Birleşik Krallık, Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Almanya, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor - Son Dakika

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