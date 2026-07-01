Beylikdüzü'ndeki Ortaokulda Yangın - Son Dakika
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Beylikdüzü'ndeki Ortaokulda Yangın

01.07.2026 18:54
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Beylikdüzü'nde Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beylikdüzü'nde bir ortaokulun çatısında yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

OKULUN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki Kemal Arıkan Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR UZAKLARDAN DA GÖRÜLDÜ

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, dumanlar uzaklardan da görüldü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kemal Arıkan, Beylikdüzü, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'ndeki Ortaokulda Yangın - Son Dakika

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