Beylikdüzü'ndeki Ortaokulda Yangın

Beylikdüzü'nde bir ortaokulun çatısında yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

OKULUN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki Kemal Arıkan Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR UZAKLARDAN DA GÖRÜLDÜ

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, dumanlar uzaklardan da görüldü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.