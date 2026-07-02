DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), ilk günden yoğun ilgi gördü.

Sistem kapsamında vatandaşlar, DOA logolu cam, PET ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek her bir ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi almaya başladı.

BAKAN KURUM İLK GÜN VERİLERİNİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sistemin ilk gününe ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık; DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

649 BİN KULLANICI, 1,5 MİLYON AMBALAJ

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre, 1 Temmuz'da DOA dijital uygulamasını indiren kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı.

Aynı gün içerisinde DOA logolu cam, PET ve alüminyumdan oluşan toplam 1 milyon 547 bin 850 içecek ambalajı depozito iade makineleri aracılığıyla toplandı.

Toplanan ambalajların geri dönüşüme kazandırılarak yeniden ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.