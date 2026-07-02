İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı - Son Dakika
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İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı

02.07.2026 12:15  Güncelleme: 13:33
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İBB Davası'nın 61'inci duruşmasında savunma takvimi nedeniyle Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında sert tartışma yaşandı. İmamoğlu, ilk celsenin 9 Temmuz'da tamamlanmasının mümkün olmadığını ve savunma sıralamasının değiştirilmesine itiraz etti. Tartışmanın büyümesi üzerine mahkeme başkanı, İmamoğlu, avukatları Tora Pekin ve Mehmet Can Seyhan ile CHP Milletvekili Suat Özçağdaş'ın salondan çıkarılması için jandarmaya talimat verdi. Salonun da boşaltılmasının ardından duruşmaya ara verildi.

İBB Davası'nın 61'inci duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görüldü.

Duruşmanın başlangıcında söz alan Ekrem İmamoğlu, bir önceki gün Murat Ongun'un avukatı Rahşan Daniş ile mahkeme başkanı arasında yaşanan savunma süresi tartışmasına değinerek, "Dün malum bir tartışmayla buradan ayrıldık. İster istemez hepimiz bu müzakereyi hem kendi içimizde hem de hukukçularımızla birlikte yapıyoruz" dedi.

"BU DAVA TÜRKİYE'NİN DE DÜNYANIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

İmamoğlu, davanın hem Türkiye'de hem de uluslararası kamuoyunda yakından takip edildiğini belirterek, "Bulunduğumuz bu dava, hem Türkiye'nin hem de dünyanın ne yazık ki ilgisini çeken, hem Türkiye hem de milletimiz adına çok da itibarlı olmayan bir zaman dilimini önümüze koyan bir davadır. Önemi yüksektir" ifadelerini kullandı.

19 Mart'tan bu yana süren yargılama boyunca savunma sürecinin genel olarak düzenli ilerlediğini belirten İmamoğlu, "Ufak tefek aksilikler olsa da mümkün olduğu kadar anlayışlı, karşılıklı iletişimle süreç yürütüldü" diye konuştu.

"9 TEMMUZ İMKANSIZ GÖZÜKÜYOR"

Murat Ongun'un savunmasının tamamlandığını, avukatlarının ise savunmayı bitirmeye çalıştığını belirten İmamoğlu, dosyada henüz savunması alınmayan isimlere dikkat çekti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in savunmalarının henüz alınmadığını hatırlatan İmamoğlu, mevcut takvimle ilk celsenin 9 Temmuz'da tamamlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kendisinin de çok sayıda davayı takip ettiğini belirten İmamoğlu, "Neredeyse 17 davayla mücadele ediyoruz. İnsanüstü bir gayretle hakkımızı ve hukukumuzu savunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI: 9'UNA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ

Mahkeme Başkanı ise heyetin aldığı kararda değişiklik olmayacağını belirterek, "Biz dün heyet olarak değerlendirme yaptık. Normal yargılama düzeninde savunmalar devam edecek. Savunmanın içeriğine müdahale etmeyeceğiz" dedi.

Savunma sıralamasının da değişmeyeceğini ifade eden mahkeme başkanı, "Tuncay Yılmaz'ın savunmasını alacağız. Sonrasında Ekrem Bey'le devam edeceğiz" diye konuştu.

İlk celsenin 9 Temmuz'da tamamlanacağını yineleyen başkan, "9'una kadar biz bu işi tamamlayacağız. Yetişip yetişmemesiyle ilgili bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, savunması tamamlanamayan sanıkların ikinci celseye bırakılacağını belirterek, "Savunmasını aldığımız sanıklarla, alamadığımız sanıkları ikinci yarı savunmaları şeklinde değerlendirdik" dedi.

"9 TEMMUZ'DAN SONRA OPERASYON MU YAPILACAK?"

Mahkeme Başkanının açıklamalarının ardından yeniden söz alan İmamoğlu, 9 Temmuz tarihinin sonradan gündeme getirildiğini belirterek, "Siz yaptınız, ben yapmadım. 9 Temmuz diye bir gündemi önümüze siz getirdiniz" dedi.

9 Temmuz tarihinin neden kesin bir sınır haline getirildiğini sorgulayan İmamoğlu, "Eğer 9 Temmuz konusunda bir seferberlik varsa, bilelim. 9 Temmuz'dan sonra operasyon yapılacaksa bilelim de ona göre hareket edelim" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Mahkeme Başkanı, "Bakın, salondan çıkartırım sizi" diyerek uyarıda bulundu.

İmamoğlu ise "Neyi salondan çıkarırsınız? Neyi? Ben çıkarım, çıkartmanıza gerek kalmaz" sözleriyle karşılık verdi.

"9 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE KIYAMET Mİ KOPACAK?"

Tartışmanın devamında İmamoğlu, daha önce savunma sıralaması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek heyetin tavır değiştirdiğini savundu.

Fatih Keleş'in iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterildiğini hatırlatan İmamoğlu, kendi savunmasından önce Keleş'in dinlenmesinin savunması açısından önemli olduğunu söyledi.

"Fatih Bey, iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterdiğiniz kişi. Benden önce konuşmalı diye ilk hafta görüştük, kabul ettiniz. Ara savunmada söyledim, kabul ettiniz. Bu haftanın başında konuştuk, yine kabul ettiniz. Şimdi takvim dediğinizde 9 Temmuz niye bir sınır oldu Sayın Başkan? 9 Temmuz'da Türkiye'de kıyamet mi kopacak? Ben anlamadım." dedi.

Mahkeme Başkanı ise tartışmayı sonlandırmak isteyerek, "Savunmamıza devam edelim. O bittikten sonra Tuncay'ı alacağız, o bittikten sonra sizi alacağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise, "Benim Fatih Bey'den önce veya sonra savunma yapmam neyi değiştirecek diyorsunuz. Benim için çok şeyi değiştiriyor. Benden önce, iddianamede yönetici olarak gösterilen kişinin savunmasını dinlemek benim savunmamın düzenini oluşturuyor." diyerek itirazını sürdürdü.

MAHKEME BAŞKANI SALONUN BOŞALTILMASINI İSTEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mahkeme Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarılması için jandarmaya talimat verdi.

Bu sırada izleyici bölümünde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a da tepki gösteren Mahkeme Başkanı, "Milletvekili diye soytarılık yapamaz burada, alın dışarıya onu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı ayrıca avukat Mehmet Can Seyhan ile İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin'in de salondan çıkarılması yönünde talimat verdi.

Ardından izleyici bölümünün de boşaltılmasını isteyen mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cenk Cenk:
    Herkes biliyor hakimin önünde vereceği karar ve zaman belli. 0 0 Yanıtla
  • Mucahit Akbulut Mucahit Akbulut:
    eko şu tiyatroyu bırakda adam ol birazcık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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