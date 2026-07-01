Çin'de kaydedilen bir görüntü dünya gündemine oturdu. Kafasında bacağa benzeyen sıra dışı bir oluşumla doğan 500 kiloluk inek, ilgi odağı oldu.
İneğin sahibi, görüntülerin internette yayılmasının ardından çok sayıda kişinin hayvanı satın almak istediğini ve yüksek meblağlarda teklifler aldığını söyledi. Ancak sahibi, ineği satmayı düşünmediğini belirtti.
Uzmanlar, bu durumun büyük olasılıkla polimeli (polymelia) adı verilen çok nadir görülen doğumsal bir gelişim bozukluğundan kaynaklandığını ifade ediyor.
Son Dakika › Çin › Gören bir daha bakıyor: İneğin kafasında 'bacak' çıktı - Son Dakika
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