Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı

Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
01.07.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Harry Kane'in son anlarda attığı gollerle 2-1 yendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-1 kazandı. 

DEMOKRATİK KONGO MAÇA HIZLI BAŞLADI

Mücadeleye Afrika ekibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti çok hızlı başladı. Maçın 7. dakikasında topla buluşan Brian Cipenga, şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. İlk devre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin üstünlüğüyle geçildi.

SAHNEDE HARRY KANE VAR

İkinci yarıda da istediği baskıyı kuramayan İngiltere'de sahneye Harry Kane çıktı. Bir anlığına boş kalan yıldız isim, 75. dakikada düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bu golün ardından oyunda etkisini artıran İngilizler, Kane'in 86. dakikada attığı muhteşem golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.

Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı

İNGİLTERE SON 16'DA

Bu sonuçla birlikte Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiltere, son 16'ya kaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise turnuvaya veda etti. İngiltere'nin sıradaki turdaki rakibi Meksika olacak. 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası, Harry Kane, İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı
Rusya, Türkiye’ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor
’’Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde öldü’’ iddiası Yaz Yıldırım’dan açıklama var ''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var
İzmir’de makilik alanda yangın İzmir'de makilik alanda yangın
“Altın Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu Haberler.com’a “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülü “Altın Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu! Haberler.com'a “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülü
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

20:25
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 21:11:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.