Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda daha önce İngiliz yıldız Harry Kane’e büyü yaptığını iddia ederek futbol dünyasında geniş yankı uyandıran Ganalı şaman Nana Bonsam, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

''HARRY KANE'E BÜYÜ YAPTIM'' DEMİŞTİ

Gana ile oynanan maçta İngiliz golcüye büyü yaptığını ve kötü oynayacağını açıklayan Nana Bonsam, Kane üzerindeki büyüyü daha sonra bozduğunu belirtmişti. Ünlü şaman, bu kez gözünü Dünya Kupası’nın devlerine dikti.

YENİ İDDİASI ÇOK ÇARPICI

Geleceğe dair çarpıcı kehanetlerde bulunan Bonsam, turnuvanın en büyük sürprizine imza atılacağını öne sürerek, " Yeşil Burun Adaları, turnuvada Arjantin'i eleyecek" dedi. Şampiyonluk kupasının sahibini de ilan eden Ganalı şaman, "Dünya Kupası şampiyonu Cristiano Ronaldolu Portekiz olacak" ifadelerini kullandı. Bu sansasyonel iddiaların ardından futbolseverlerin gözü, kupadaki kritik eleme maçlarına çevrildi.