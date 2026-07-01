“Altın Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu! Haberler.com'a “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülü

Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen birçok önemli simanın konuk olduğu, “Altın Başarı Ödülleri” töreni, 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul BKS SAHNE’de gerçekleştirildi.

KIRMIZITÜRK ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Burcu Mutlu sundu. Gecede kırmızı halı sunumlarını Mehtap Aslansoy yardımcı sunuculuğu ise Nehir Akdağ gerçekleştirdi.

ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ İLKLERE SAHNE OLDU

Hayat KırmızıTürk spikerlik ve sunuculuğa farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez İstanbul’da BKS Sahne’de spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş oldu. İstanbul ödüllerinde geleneksel olarak medya dair çok detaylı ödüller sahiplerine ulaştı. Hayat Dergisi spikerliğin yanı sıra kültür ve sanattan hayatın farklı alanlarına özgün içerikleri ile biliniyor. Hayat’a değer katan isimlerden en başarılıları İstanbul BKS Sahne’de ödül alırken Hayat KırmızıTürk dergisi kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında 25. kez gerçekleştirdikleri törenle başarının önemi, kültür sanat dünyası, spikerlik vurgusu, liyakat, medya etiği, eğitim ve Türkçe’nin önemine dikkat çekerken İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade etti.

HABERLER.COM'A “YILIN EN İYİ İNTERNET HABER SİTESİ” ÖDÜLÜ

Törende Haberler.com, “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur adına Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal aldı.

Gecede ödül kazananlar şöyle: