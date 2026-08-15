Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi - Son Dakika
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Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

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Gaziantep'te işitme ve konuşma engelli 24 yaşındaki S.P.'yi kaçırıp cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 5 şüpheli, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Adli muayenede istismar bulguları tespit edilirken, şüphelilerden bazıları da ifadelerinde suçunu itiraf etti.

Gaziantep'te işitme ve konuşma engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

ZORLA ARACA BİNDİRİP KAÇIRDILAR

Olay, önceki gün Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli S.P. (24) aracına bindiği bir şahıs tarafından kaçırılarak bilinmeyen bir adrese götürüldü. Genç kıza, götürüldüğü adreste boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.B. (26), M.Ş.E. (24) ve F.R. (17) isimli şahıslar tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü. Daha sonra serbest bırakılan genç kız, yaşananları ailesine anlattı.

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

OLAYI DUYAN VATANDAŞLAR KARAKOL ÖNÜNE KOŞTU 

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 5 şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar emniyete götürülürken bu sırada karakol önünde toplanan genç kızın ailesi ile yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

ADLİ MUAYENEDE İSTİSMAR BULGUSU TESPİT EDİLDİ

Genç kıza yapılan adli muayenelerde cinsel istismar bulgularına rastlandığı belirlendi. Şüphelilerden bazılarının ifadelerinde suçunu itiraf ettikleri bazılarının ise herhangi bir istismarda bulunmadıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.T. (28), S.B. (26), M.Ş.E. (24), S.Ç.Ç. (17) ve F.R. (17) isimli 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • poyraz can poyraz can:
    idamı getir oyum sana sayın Recep Tayyip 14 2 Yanıtla
  • Kerbela Fatihi Kerbela Fatihi:
    Saç traşı herşeyi anlatıyor 0 0 Yanıtla
  • Memnunsen Opati Memnunsen Opati:
    Saç traşları tanıdık geliyor mu? 0 0 Yanıtla
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