KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı - Son Dakika
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KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

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Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Bölgedeki tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirilirken, Sahil Güvenlik ile çevredeki tekneler denizde zamana karşı kritik bir arama kurtarma operasyonu yürütüyor. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, şimdiye kadar 159 yolcunun kurtarıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kıyılarında, içerisinde 279 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Sahil Güvenlik ekipleri ve sivil teknelerin katılımıyla denizde geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatılırken, bölgedeki tüm hastaneler teyakkuza geçirildi.

KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

KAPTANIN LİMANA DÖNME ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

Filo Denizcilik şirketine ait katamaran tipi yolcu gemisi, Girne kıyısından yaklaşık 2 ila 2,5 kilometre açıkta seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle baş kısmından hızla su almaya başladı. Olumsuz durumu fark eden gemi kaptanı, rotasını ivedilikle limana çevirerek acil dönüş manevrası yaptı. Ancak teknenin dengesini kaybetmesi nedeniyle bu çaba sonuçsuz kaldı ve gemi sulara gömülerek alabora oldu.

KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

DENİZDE ZAMANLA YARIŞ

Facia ihbarının ardından Akdeniz açıklarında acil bir tahliye süreci başlatıldı. Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri hızla kaza mahalline intikal ederken, çevrede bulunan irili ufaklı çok sayıda sivil tekne de yolcuları denizden kurtarmak için bölgeye akın etti. Ekiplerin ve gönüllü denizcilerin katıldığı çok yönlü arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

HASTANELER ALARMA GEÇTİ

Gemide yaralı yolcuların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine sağlık sistemi alarma geçti. Girne başta olmak üzere çevre bölgelerdeki tüm hastaneler acil duruma geçirilirken, limana çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaşanan kritik gelişme üzerine KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, acil olarak operasyon merkezine intikal etti. Hükümet yetkilileri kurtarma faaliyetlerini bizzat koordine ederken, yaralı sayısına ve yolcuların genel sağlık durumlarına ilişkin tespit çalışmaları devam ediyor.

KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

GEMİNİN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

Bölgeden ilk gelen görüntüler ise tedirginlik yarattı. İnsanların, alabora olmuş geminin üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.

159 YOLCU KURTARILDI

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, telefon bağlantısıyla konuk olduğu CNN Türk'te şimdiye kadar 159 yolcunun kurtarıldığını, diğer yolcuların arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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Son Dakika Güncel KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oooo Oooo:
    Fırtına yok bişey yok Sabotaj olabilir 3. Dünya savaşını öne çekmeye çalışanlar var 2 4 Yanıtla
  • 4433875Bolu 4433875Bolu:
    yanlış Bilgi veriyorsun, fırtına vardı... 1 0 Yanıtla
  • Görçek Fotoğrafçılık Görçek Fotoğrafçılık:
    inşallah korkulan olmaz 0 0 Yanıtla
  • Mesut Bakirez Mesut Bakirez:
    çok kuvvetli rüzgar var. tabanı düz feribotsa seyiri iptal etmesi lazımdı. 0 0 Yanıtla
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