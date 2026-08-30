Cemal Enginyurt\'a "evlat gibi danışman" darbesi! "Elden alıp hesaplarına atardım"

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu’nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fuhuş" ve "kara para aklama" soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından, Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt’un da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un mali ve ticari ilişkilerini mercek altına aldığı soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

Şenyurt, Alptürk Enginyurt’un kendi imkânlarıyla söz konusu ticari faaliyetleri yürütecek maddi güce sahip olmadığını söylerken, Enginyurt ailesine gönderilecek bazı paraların kendi hesabına geldiğini, kimi zaman da paraları elden aldığını ve hesabından Cemal ya da Alptürk Enginyurt’a aktardığını anlattı. Eski danışmanın, milletvekili tahsisli olduğu belirtilen bir aracın Enginyurt’un kirvesi ve aile dostu Recep Ali Keydal tarafından kullanıldığını söylemesi de dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Cemal Enginyurt'un (sağda) "evladım gibi" dediği eski danışmanı Ali Şenyurt (solda)

ENGİNYURT CEPHESİNDE İKİ AYRI SORUŞTURMA, İKİ DANIŞMAN

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un yakın çalışma çevresi iki ayrı soruşturmayla gündeme geldi. Enginyurt’un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı.

Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt’un da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/60611 sayılı soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

25 Ağustos 2026 tarihli ifadede savcılık, Şenyurt’a özellikle Alptürk Enginyurt’un ticari faaliyetleri, bu faaliyetlerin finansman kaynağı, Enginyurt ailesiyle para hareketleri, milletvekili araç tahsisleri ve Cemal Enginyurt’un yakın çevresindeki bazı isimlerle ilişkileri hakkında ayrıntılı ifade verdi.

Cemal Enginyurt (solda) ve oğlu Alptürk Enginyurt (sağda)

7 YIL DANIŞMANLIK YAPTI: ENGİNYURT AİLESİNİN İŞLETTİĞİ GECE KULÜBÜNÜ VE PETROL İSTASYONUNU ANLATTI

Jeoloji mühendisi olduğunu belirten Ali Şenyurt, yaklaşık 1,5 yıl önce görevinden ayrıldığını ve bundan önce yaklaşık 7 yıl Cemal Enginyurt’un danışmanlığını yaptığını söyledi.

Şenyurt, bu dönemde Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un Ordu’da bir akaryakıt istasyonu işlettiğini, ayrıca Ankara’da bir süre faaliyet gösteren “Öküz” isimli eğlence mekânına ortak olduğunu bildiğini anlattı.

Şenyurt’a göre söz konusu eğlence mekânındaki diğer ortak Kürşad Şahin idi. Şahin’i Cemal Enginyurt’un yakın çevresinden biri olarak tanımlayan Şenyurt, “Sürekli olarak Cemal Enginyurt ile beraberdir” ifadesini kullandı.

Cemal Enginyurt (sağda), kendi X hesabında 1 Ekim 2020'de yaptığı ve "evladım gibi" notunu düştüğü eski danışmanı Ali Şenyurt (solda) ile birlikte

“ALPTÜRK’ÜN BU İŞLETMELERİ KURACAK MADDİ GÜCÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Savcılığın en dikkat çekici sorularından biri, Alptürk Enginyurt’un genç yaşına rağmen sahip olduğu ticari faaliyetlerin gerçekten kendisi tarafından yürütülüp yürütülmediği ve bu faaliyetlerin finansal kaynağına ilişkin oldu.

Şenyurt’un yanıtı dikkat çekti: “Alptürk Enginyurt yaş olarak genç birisidir. Benim danışmanlık yaptığım dönemde ticari faaliyetlerde bulunmak istediğini hep söylerdi. Fakat şahsının bu işletmeciliği yapacak maddi gücü olduğunu düşünmüyorum... Ailesi tarafından desteklenmiştir.”

Böylece Enginyurt ailesinin eski danışmanı, Alptürk Enginyurt’un ticari girişimlerinin kendi mali imkânlarıyla finanse edildiğine ilişkin şüphesini savcılık tutanağına geçirmiş oldu.

CEMAL ENGİNYURT, MİLLETVEKİLİ İKEN GAYRIMENKUL, ALIM-SATIMI İŞİ YAPIYORDU

Savcılık, Şenyurt’a Alptürk Enginyurt'un MASAK raporuna yansıyan çok sayıdaki para transferini ve şirketlerin finansal kaynağını da sordu. Şenyurt, Cemal Enginyurt’un milletvekilliği öncesinde ticaretle uğraştığını, milletvekilliği döneminde de gayrimenkul alım-satımı yaptığını söyledi.

Ancak finansmanın gerçek kaynağına ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek şu dikkat çekici açıklamayı yaptı: “Cemal Enginyurt ve Alptürk Enginyurt’un bende vekâletleri bulunmakta idi. Bazen onlara gönderilecek olan para şahsıma gönderilirdi. Ben de onların hesabına gönderirdim.” Ardından para trafiğine ilişkin daha da dikkat çekici bir ayrıntı verdi.

Cemal Enginyurt (solda) ve oğlu Alptürk Enginyurt (sağda)

“BAZEN PARALARI ELDEN ALIRDIK, KENDİ HESABIMDAN ENGİNYURTLARA GÖNDERİRDİM”

Şenyurt, sadece banka üzerinden gelen paraların değil, elden alınan paraların da kendi hesabı üzerinden Enginyurt ailesine aktarılabildiğini söyledi. Eski danışmanın ifadesi şöyle oldu: “Hatta bazen elden aldığımız paralar da oluyordu. Bu paraları da ben şahsıma alıp hesabımda bulunan paradan miktarı onlara transfer yapıyordum.”

Şenyurt, MASAK raporunda kendisinin de Enginyurt ailesiyle bir para transferinin görülebileceğini belirterek bunun muhtemelen Alptürk Enginyurt’un araç satışından kaynaklanan bir işlem olduğunu düşündüğünü söyledi.

AKARYAKIT, PRODÜKSİYON VE EĞLENCE MEKÂNI

Şenyurt ifadesinde Alptürk Enginyurt’la bağlantılı bildiği şirketleri de anlattı. Bunlardan birinin Astürk Akaryakıt, diğerinin ise Elite Prodüksiyon olduğunu söyledi.

Elite Prodüksiyon’un Alptürk Enginyurt’un üniversitede radyo ve sinema eğitimi alması nedeniyle kurulduğunu belirten Şenyurt, şirketin ortağının Önder Asru olduğunu ifade etti.

Aynı ismin Astürk Petrol’de de ortak olduğunu söyleyen Şenyurt, buna karşılık Elite Prodüksiyon’un bildiği kadarıyla herhangi bir ticari faaliyet göstermediğini anlattı.

ENGİNYURT'UN TAHSİSLİ ARACINI RECEP ALİ KEYDAL KULLANIYORDU”

Savcılık, Cemal Enginyurt’un milletvekilliği döneminde kendisine sağlanan araç tahsislerinden birinin başka bir kişiye kullandırılıp kullandırılmadığını da sordu. Özellikle Recep Ali Keydal ismi üzerinden yöneltilen soruya Şenyurt dikkat çekici bir cevap verdi.

Şenyurt, kendi bildiği dönemde iki araç tahsisi bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin Cemal Enginyurt’un kendisi tarafından kullanıldığını, İstanbul’daki diğer aracı ise “Cemal Enginyurt’un kirvesi ve aile dostu olarak bildiğim Recep Ali Keydal kullanıyordu...” sözleriyle anlattı.

Cemal Enginyurt (solda) ve oğlu Alptürk Enginyurt (sağda)

“ENGİNYURT İLE KEYDAL GÖRÜŞÜRKEN BENİ İÇERİ ALMAZLARDI”

Savcılık Recep Ali Keydal’ın kim olduğunu ve Alptürk Enginyurt’un ticari faaliyetleriyle herhangi bir bağının bulunup bulunmadığını da sordu. Şenyurt, Keydal’ı Cemal Enginyurt’un çok yakın dostu olarak tanımladı.

Cemal Enginyurt’la birlikte Keydal’ın Beşiktaş’taki hukuk bürosuna gittiklerini söyleyen eski danışman, görüşmelerin içeriğini bilmediğini belirtti.

Şenyurt’un şu sözleri ise dikkat çekti: “Cemal Enginyurt’un talimatıyla araçta ya da gittiğimiz ofisin bekleme salonunda Cemal Enginyurt’u beklerdim. Recep Ali Keydal ile görüşmelerinde kimseyi yanlarına almazlardı.”

Şenyurt, Keydal’ın ticaretle uğraştığını bildiğini ancak hangi sektörde faaliyet gösterdiğini bilmediğini söyledi.

METAL OTO VE MURAT ÖZKAYA BAĞLANTISI DA DOSYAYA GİRDİ

Savcılık, Cemal Enginyurt’un kullandığı araçlardan birinin Metal Otomotiv’den teslim alındığı yönündeki beyan üzerine şirketin sahibi olarak soruda adı geçen Murat Özkaya ile ilişkileri de gündeme getirdi.

Şenyurt, Murat Özkaya’yı şahsen tanımadığını, ancak birkaç kez gördüğünü anlattı. Bunlardan ilkinin Recep Ali Keydal’ın Beşiktaş’taki bürosunda gerçekleştiğini belirten Şenyurt, “O zaman Cemal Enginyurt, Recep Ali Keydal ve Murat Özkaya birlikte oturmuşlardı.” dedi.

Ayrıca Cemal Enginyurt ile birlikte Metal Oto’nun Ataşehir’deki ofisine 1-2 kez giderek Murat Özkaya’yı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerden birinin Enginyurt’un sosyal medya hesabında da paylaşıldığını söyledi.

DANIŞMAN ŞENYURT: "CEMAL ENGİNYURT, BORSADA ZARAR ETTİĞİNDE ÇOK SİNİRLENİRDİ!"

Savcılığın Alptürk Enginyurt’un borsada yoğun işlem yaptığı yönündeki sorusuna Şenyurt, Alptürk’ün borsa işlemi yaptığına şahit olmadığını söyledi. Ancak baba Cemal Enginyurt için farklı bir bilgi verdi: “Cemal Enginyurt’un borsa oynadığını bilirim. Hatta çoğu zaman zarar ettiğinde çok sinirlendiği anlara da şahit olmuşumdur.”

Şenyurt ayrıca Cemal Enginyurt’un borsadan kazanç sağlıyor olabileceğini söyledi ancak bunun finansal kaynak konusunda yalnızca kendi ihtimali olduğunu belirtti.

GÖZALTINA ALINAN CEM TEKİNOĞLU DA SAVCILIK İFADESİNDE SORULDU

İfadenin bugün açısından en dikkat çekici bölümlerinden biri ise savcılığın Cem Tekinoğlu’nu sorması oldu. Şenyurt, Tekinoğlu’nu tanıdığını belirterek “Cem Tekinoğlu isimli şahıs hâlihazırda Cemal Enginyurt’un danışmanlığını yürütmektedir.” dedi.

Tekinoğlu’nun daha önce Munzur Üniversitesinde bilgi işlem alanında görev yaptığını bildiğini söyleyen Şenyurt, kendi danışmanlık döneminde Tekinoğlu’nun devlet memuru olduğunu ve TBMM’de Cemal Enginyurt’u ziyarete geldiğini anlattı.

Bu ifadeden yalnızca günler sonra Cem Tekinoğlu’nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınması, Enginyurt’un danışman çevresini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Şenyurt ise ifadesinin sonunda, savcılığın gerekli görmesi hâlinde yeniden ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. Adli kaynaklar, danışman Şenyurt'a ait evin farklı amaçlarla kullanılması dahil olmak üzere özel hayata dair beyanların, ifade kapsamında kayıt altına alınmadığını bildirdi.