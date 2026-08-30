Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide dün dehşeti yaşamışlar - Son Dakika
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Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide dün dehşeti yaşamışlar

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Girne-Taşucu seferini yapan ve 267 kişinin bulunduğu feribotun su alarak batmasının ardından, aynı feribotta birkaç gün önce yaşanan korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı. Şiddetli dalgalar nedeniyle feribotun beşik gibi sallandığı anlarda yolcuların çığlık çığlığa kaldığı görülürken, bir yolcu görüntüleri “Geçirdiğim en kötü yolculuk” notuyla paylaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında, Girne-Taşucu seferini yapan yolcu feribotu henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kaptanın yardım çağrısının ardından bölgeye sahil güvenlik, liman yönetimi ekipleri ve sivil tekneler sevk edildi.

267 KİŞİ BULUNUYORDU

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan hareket eden feribotta 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu bildirildi. Su almaya başlayan feribot, kısa süre sonra alabora oldu. Görgü tanıkları, bazı yolcuların geminin su almaya başlamasının ardından denize atladığını aktardı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 23 KİŞİ KAYIP

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 172 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Kayıp 23 yolcu ve mürettebatın bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AYNI GEMİDE BİRKAÇ GÜN ÖNCE DEHŞETİ YAŞAMIŞLAR

Öte yandan birkaç gün önce Girne-Taşucu seferini gerçekleştiren aynı feribotta bulunan bir yolcunun kaydettiği görüntüler de ortaya çıktı.

Yolcunun sosyal medya hesabından "Geçirdiğim en kötü yolculuk" notuyla paylaştığı görüntülerde, feribotun dalgalar nedeniyle şiddetli şekilde sallandığı görüldü.

Yolcuların büyük panik yaşadığı anlarda çığlık sesleri de cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son Dakika KKTC Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide dün dehşeti yaşamışlar - Son Dakika

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