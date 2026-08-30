Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor - Son Dakika
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Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, 23 kişi ise aranıyor. Son gelişmeleri paylaşan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Şu ana kadar 244 kişiye ulaştık. Ulaştığımız 7 kişi vefat etti. 23 kişi ise kayıp. Kazaya ilişkin tüm soruşturmaları polis yürütüyor. Çok kısa süre içinde ayrıntılı bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu gemi alabora oldu. Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere yola çıkan katamaran tipi bir yolcu gemisinin, kıyıdan 4 mil açıkta su almaya başladı ve battığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Sahil Güvenlik ekipleri, sivil tekneler ve helikopterlerin katılımıyla denizde geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatılırken, bölgedeki tüm hastaneler teyakkuza geçirildi. 

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, telefon bağlantısıyla konuk olduğu CNN Türk'te 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

"23 KİŞİ ARANIYOR"

Erhürman, şunları söyledi: 

"Maalesef 267 kişi vardı gemide. Gemi alabora oldu. 514 metre derinliği olan bir bölgede battı. Şu ana kadar 244 kişiye ulaştık. Ulaştığımız 7 kişi vefat etti. 23 kişi ise kayıp. Kazaya ilişkin tüm soruşturmaları polis yürütüyor. Çok kısa süre içinde ayrıntılı bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak."

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor - Son Dakika
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