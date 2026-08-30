Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe\'den bir flaş paylaşım daha

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-2 mağlup olan Göztepe, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen’in yönetimi için bir paylaşım daha yaptı.

''OLAY MAHALLİ: RAMS PARK!''

Verilen hakem kararlarına tepki gösteren İzmir ekibi, "Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park!" ifadelerini kullandı.

BİR ÖNCEKİ PAYLAŞIM

İzmir ekibi, bitiş düdüğünün ardından da bir paylaşım yaparak "Her sene aynı komedi! Mehmet Türkmen şirin hakem!" ifadelerine yer vermiş ve karşılaşmanın hakemini hedef almıştı.