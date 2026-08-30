Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha - Son Dakika
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Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha

Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe\'den bir flaş paylaşım daha
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Hakem kararlarına tepki gösteren İzmir ekibi, "Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park!" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-2 mağlup olan Göztepe, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen’in yönetimi için bir paylaşım daha yaptı.

''OLAY MAHALLİ: RAMS PARK!''

Verilen hakem kararlarına tepki gösteren İzmir ekibi, "Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park!" ifadelerini kullandı.

Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha

BİR ÖNCEKİ PAYLAŞIM

İzmir ekibi, bitiş düdüğünün ardından da bir paylaşım yaparak "Her sene aynı komedi! Mehmet Türkmen şirin hakem!" ifadelerine yer vermiş ve karşılaşmanın hakemini hedef almıştı.

Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha

Galatasaray, Tansiyon, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mkuyuk49@gmail.com [email protected]:
    Bu hakemlerin yüzünden Türk futbolundan soğuduk. digiturk iptal ettirecem 12 2 Yanıtla
    zafer koc zafer koc:
    Ettir dostum. Büyük ihtimal digitürk abonesi bile değilsin. Bende fenerbahçeyi ittirerek yarışta tutmalarından dolayı çok sinirliyim. 2 2
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    vallaha turk futbolundn zerre Adam olmaz. 7 1 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Aynı terane başladı yine. 2 1 Yanıtla
  • kiracihsan1@gmail.com [email protected]:
    osimen bilir kararı hakem korkuyor dokunulmaz osimenden 0 0 Yanıtla
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